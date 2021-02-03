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Мы вернулись: Sputnik вышел на орбиту Эстонии - видео

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Sputnik Грузия
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Спустя год бывшие сотрудники новостного агентства Sputnik Эстония запустили свой новый информационный проект – Sputnik Meedia. Подробнее – смотрите в видео

Новый независимый информационный сайт Sputnik Meedia начал работать во вторник в Эстонии. Костяк его журналистского коллектива составили бывшие сотрудники редакции Sputnik Estonia, прекратившей свою работу 1 января 2020 года под давлением властей страны.

"Проведя год без работы в Sputnik, без дела, которому было отдано 4 года, мы решили, что пора возвращаться. Sputnik Meedia останется верен тому вектору, по которому работал и развивался Sputnik Estonia – займет нишу поставщика альтернативного новостного контента. Мы продолжим выступать за добрососедские отношения между Эстонией и Россией, против демонизации восточного соседа. Мы намерены твердо отстаивать историческую правду, особенно в контексте Второй мировой войны. Будем вести борьбу с фейками, апеллируя к фактам", – написала руководитель нового ресурса, бывший главный редактор Sputnik Estonia Елена Черышева на своей странице в Facebook.

Sputnik Meedia не входит в структуру медиахолдинга "Россия сегодня" и не связан с ним никакими договорными отношениями. Его финансирование осуществляется из независимых источников.

"Sputnik Estonia был закрыт под угрозой распространения введенных лично против меня санкции Евросоюза на весь медиахолдинг, которым я руковожу, как если бы бюджет государственной организации был моим личным. Вообще-то это дикость, но, слава богу, репрессированные журналисты, проявив мужество, нашли инвестора для продолжения работы в Эстонии. Мы прекрасно понимаем, что официальный Таллин может под малейшим предлогом обвинить команду Sputnik Meedia во взаимодействии с нами, поэтому исключили любые официальные контакты с новым сайтом. При этом будем следить за работой нового СМИ со вниманием и симпатией", – сказал генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев.

"Желаем Sputnik Meedia успехов. Елена Черышева и ее коллеги прошли через тяжелые испытания. Их мужество, стойкость, готовность, несмотря ни на что, отстаивать свободу слова достойны восхищения. Говорить правду именно в Прибалтике сейчас жизненно необходимо", – отметила, в свою очередь, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

С 1 января 2020 года сотрудники Sputnik Эстония прекратили работу: они получили от руководства департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел, если они не разорвут трудовые отношения с головной организацией.

При этом Таллин обосновывал свои действия санкциями, введенными Евросоюзом в марте 2014 года против ряда физических и юридических лиц на фоне событий на Украине. Однако санкции ЕС направлены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева, поэтому не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.

Теги:
права журналистов, Права человека, пресса, СМИ, Эстония


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