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Эксперт: Грузия переживает тяжелейший социально-экономический коллапс

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Ставка на туризм – ошибка, которая привела к тяжелому социально-экономическому кризису в период пандемии. Об этом заявил эксперт, член Инженерной академии Грузии Паата Гиоргадзе

Пандемия коронавируса нанесла огромный ущерб экономике Грузии, затронув практически все сферы. Большое количество людей остались без работы, бизнес переживает стагнацию, и те, кто еще остались на плаву, каждый день борются за выживание.

"В основном, те страны, которые были ориентированы на туризм, пострадали больше всего. В этом числе и Грузия", – заявил эксперт, член Инженерной академии Грузии Паата Гиоргадзе на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.

Для смягчения последствий пандемии правительство Грузии в апреле 2020 года утвердило антикризисный план по оказанию помощи населению и бизнесу, который осуществляется в несколько этапов.

Темы:
Видео-новости из Грузии (521)
Теги:
туризм в Грузии, финансы, кризис, Экономика, экспертное мнение, Экспертное мнение, пресс-центр, Тбилиси, Грузия


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