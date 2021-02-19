Эксперт: Грузия переживает тяжелейший социально-экономический коллапс

Пандемия коронавируса нанесла огромный ущерб экономике Грузии, затронув практически все сферы. Большое количество людей остались без работы, бизнес переживает стагнацию, и те, кто еще остались на плаву, каждый день борются за выживание.
"В основном, те страны, которые были ориентированы на туризм, пострадали больше всего. В этом числе и Грузия", – заявил эксперт, член Инженерной академии Грузии Паата Гиоргадзе на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
Для смягчения последствий пандемии правительство Грузии в апреле 2020 года утвердило антикризисный план по оказанию помощи населению и бизнесу, который осуществляется в несколько этапов.