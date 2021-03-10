Беспорядки и стычки во время проведения съезда Союза регби Грузии - видео

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Выборы президента Союза Регби Грузии проходят на фоне столкновений сторонников Ираклия Абусеридзе и Иосифа Ткемаладзе. Сторонники Абусеридзе попытались прорвать кордон полиции у выставочного центра Expo Georgia. Смотрите в видео кадры стычки
Несколько минут назад ситуация у выставочного центра EXPO Georgia, где проходят выборы президента Союза регби Грузии, накалилась.
Сторонники ветерана регби Ираклия Абусеридзе попытались прорвать кордоны полиции и зайти в 11-й павильон, где проходит регистрация делегатов.
В зале присутствует основной конкурент Абусеридзе на пост президента Союза Иосиф Ткемаладзе. Между сторонниками кандидатов завязалась драка. Через какое-то время полиции удалось взять ситуацию под контроль и сдержать натиск.