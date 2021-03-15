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Вакцинация в прямом эфире: новый этап борьбы с ковидом в Грузии – видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (555)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210315/251170347/Vaktsinatsiya-v-pryamom-efire-novyy-etap-borby-s-kovidom-v-Gruzii---video.html

В Грузии стартовал процесс вакцинации населения от COVID-19. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как начался новый этап борьбы с опасным коронавирусом

Одним из первых от коронавируса привился замглавы Центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе. Сделал он это в прямом эфире, перед десятками телекамер. Имнадзе подчеркнул, что люди должны поверить, что без вакцинации не удастся победить инфекцию.

AstraZeneca против ковида: в Грузии началась вакцинация медперсонала от коронавируса - видео
© Sputnik / STRINGER
AstraZeneca против ковида: в Грузии началась вакцинация врачей от коронавируса – видео

"Чувствую себя прекрасно… Как видите, я сделал вакцину и в этом нет ничего опасного. В первый день (на вакцинацию) зарегистрировано более двух тысяч медиков. Надеюсь, со временем зарегистрируются еще больше моих коллег", – заявил Имнадзе.

Он назвал сегодняшний день "важным для страны", поскольку именно с 15 марта в Грузии "начинается конец эпидемии". Имнадзе призвал всех коллег и граждан сделать прививку от коронавируса, чтобы как можно скорее вернуться к нормальному образу жизни.

Первая партия вакцины шведско-британской компании AstraZeneca поступили в Грузию 13 марта. 43,2 тысячи доз вакцины в первую очередь предусмотрены для медицинского персонала. Вакцинация в стране добровольная.

Темы:
Видео-новости из Грузии (555)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина, Грузия

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