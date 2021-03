Борьба с ковидом: в Грузию доставлена первая партия вакцины Pfizer - видео

Грузия получила около 30 тысяч доз вакцины из США. Вакцины уже доставлены в Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья, откуда будут распределены в те медучреждения, где будут прививать этой вакциной.

