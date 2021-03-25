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Борьба с ковидом: в Грузию доставлена первая партия вакцины Pfizer - видео

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Темы:
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video : press-service of the Ministry of Health of Georgia
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/19/251266956.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210325/251267950/Borba-s-kovidom-v-Gruziyu-dostavlena-pervaya-partiya-vaktsiny-Pfizer---video.html

Борт из США с первой партией вакцины Pfizer прибыл в Тбилисский международный аэропорт ночью в четверг. Груз доставил самолет авиакомпании Turkish Cargo. Подробнее - смотрите в видео

Грузия получила около 30 тысяч доз вакцины из США. Вакцины уже доставлены в Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья, откуда будут распределены в те медучреждения, где будут прививать этой вакциной.

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Доставка в Грузию первой партии вакцины Pfizer 25 марта 2021 года
photo: press-service of Ministry of Health of Georgia
Pfizer уже в Грузии: когда начнется вакцинация?

В Тбилиси сделать прививку препаратом Pfizer можно в четырех клиниках, в Кутаиси – в одной и в Батуми – одной.

Ранее, 13 марта, Грузия получила первую партию вакцины AstraZeneca (43 200 доз). Вакцинация в стране началась 15 марта среди медперсонала. Следующую дозу этой вакцины (86 400 доз) страна должна получить в апреле. В получении этих препаратов Грузии помогает ЮНИСЕФ.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Вакцина, разработанная немецкой компанией BioNTech и американским фармацевтическим концерном Pfizer – первая разрешенная в декабре 2020 года к применению в ЕС и первая официально одобренная ВОЗ. По официальной информации, эта вакцина дает 95% эффективность, а ее длительность достигает шести месяцев.

Вакцины Pfizer и AstraZeneca доступны как для медиков, так и для лиц старше 65 лет. Медики в стране начали вакцинироваться с 15 марта, а 25 марта к ним смогут присоединиться и лица старше 65 лет. По последней информации, в Грузии уже вакцинированы 4 048 медицинских работников.

Темы:
Видео-новости из Грузии (566)
Теги:
Вакцинация, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина, Грузия

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