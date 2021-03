Переговоры в Грузии опять сорваны: кризис переходит на новый этап - видео

Медиатор уже вылетел из Тбилиси в Брюссель, но не обещал вернуться. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как проходили переговоры в Тбилиси.

Первый визит Кристиана Даниэльссона в Грузию состоялся 12-19 марта. Во второй раз он прибыл с проектом конкретного документа, который в итоге был отклонен сторонами.