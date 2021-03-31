Переговоры в Грузии опять сорваны: кризис переходит на новый этап - видео

Вторая попытка шведского дипломата Кристиана Даниэльссона помирить власть и оппозицию в Грузии завершилась безрезультатно. Подробнее - смотрите в видео Sputnik Грузия

Медиатор уже вылетел из Тбилиси в Брюссель, но не обещал вернуться. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как проходили переговоры в Тбилиси.

Решающие переговоры в Грузии: посредник подготовил компромиссный документ>>

Первый визит Кристиана Даниэльссона в Грузию состоялся 12-19 марта. Во второй раз он прибыл с проектом конкретного документа, который в итоге был отклонен сторонами.

Сам Даниэльссон выделил следующие моменты предложенного компромиссного соглашения: избирательная реформа, реформа правосудия и перераспределение власти. Представитель ЕС выразил надежду, что работа по этим направлениям будет продолжена.

Политический кризис в Грузии начался сразу же после выборов в парламент страны 31 октября 2020 года.

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Спустя почти пять месяцев после выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", отвергают обвинения в фальсификации выборов и предлагают оппозиции сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

Еще одно принципиальное требование оппозиции, по которому она отказывается идти на уступки – освобождение лиц, которых она называет "политзаключенными". Речь идет о лидере "Единого нацдвижения" Нике Мелия и совладельце оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Георгие Руруа.