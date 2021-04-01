Владимира Познера освистали в Тбилиси: как журналиста выгоняли из Грузии - видео

В Тбилиси всемирно известного телеведущего Владимира Познера встретили акцией протеста. Что происходило ночью в четверг в центре грузинской столицы - смотрите в видео Sputnik Грузия

Владимир Познер приехал в Тбилиси, чтобы отметить свой день рождения – 1 апреля ему исполнится 87 лет, вместе с ним прилетели около 50 друзей и коллег.

Во время ужина накануне праздничного банкета в ресторане одного из самых модных отелей, у здания собрались гражданские активисты, которые считают неприемлемыми ранее сделанные Познером комментарии по Абхазии. Участники акции в итоге сорвали ужин – они сообщили в Инспекцию труда о том, что отель-ресторан, Познер и его гости нарушили действующий в Грузии "комендантский час".

Ресторан оштрафовали, пока неизвестно, оштрафуют ли участников ужина. Познера и его гостей через кордон полиции провели в автобусы, которые развезли их по месту проживания в другие отели.

Часть участников акции протеста переместилась к гостинице, где поселился Познер и требует, чтобы он покинул Грузию. Они забрасывают здание яйцами и пытаются прорвать кордон полиции.