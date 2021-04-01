03:06 01 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0426
  • 100 RUB4.5632
  • USD3.4464
Поиск
Видео

Владимира Познера освистали в Тбилиси: как журналиста выгоняли из Грузии - видео

Получить короткую ссылку
Темы:
Видео-новости из Грузии (574)
12430
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / STRINGER
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/01/251341396.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210401/251341438/Vladimira-Poznera-osvistali-v-Tbilisi-kak-zhurnalista-vygonyali-iz-Gruzii---video.html

В Тбилиси всемирно известного телеведущего Владимира Познера встретили акцией протеста. Что происходило ночью в четверг в центре грузинской столицы - смотрите в видео Sputnik Грузия

Владимир Познер приехал в Тбилиси, чтобы отметить свой день рождения – 1 апреля ему исполнится 87 лет, вместе с ним прилетели около 50 друзей и коллег.

Акция протеста сторонников Нацдвижения против приезда Владимира Познера
© Sputnik / STRINGER
В Грузии Владимира Познера "поздравили с днем рождения" акцией протеста

Во время ужина накануне праздничного банкета в ресторане одного из самых модных отелей, у здания собрались гражданские активисты, которые считают неприемлемыми ранее сделанные Познером комментарии по Абхазии. Участники акции в итоге сорвали ужин – они сообщили в Инспекцию труда о том, что отель-ресторан, Познер и его гости нарушили действующий в Грузии "комендантский час".

Ресторан оштрафовали, пока неизвестно, оштрафуют ли участников ужина. Познера и его гостей через кордон полиции провели в автобусы, которые развезли их по месту проживания в другие отели.

Часть участников акции протеста переместилась к гостинице, где поселился Познер и требует, чтобы он покинул Грузию. Они забрасывают здание яйцами и пытаются прорвать кордон полиции.

Темы:
Видео-новости из Грузии (574)
Теги:
Единое Нацдвижение, Россия, Владимир Познер, Акции протеста, Акция протеста, Протест, Грузия

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Атлит-Ям - древняя затопленная неолитическая деревня у побережья Атлита, Израиль
Затерянный мир: примечательные древние затонувшие города - фото
Владимира Познера освистали в Тбилиси: как журналиста выгоняли из Грузии - видео
Владимира Познера освистали в Тбилиси: как журналиста выгоняли из Грузии - видео
Экологические угрозы - рейтинг
Экологические угрозы - рейтинг
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться