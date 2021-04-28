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Протесты в Грузии: “Защитники Риони” митинговали против Намахвани ГЭС у суда - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (595)
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На фоне акции протеста движения "Защитники Рионского ущелья" в суде города Цхалтубо прошел процесс по делу турецкой компании ENKA, которая является контрактором проекта строительства Намахвани ГЭС в Западной Грузии

Истцом в этом деле выступил департамент природоохранного надзора Министерства окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, который обвиняет компанию в нарушении ряда условий соглашения с ней по охране окружающей среды от 28 февраля 2020 года. Представители компании не присутствовали на судебном процессе.

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Штраф в пять тысяч лари (1400 долларов) - такой вердикт вынес Цхалтубский суд турецкой компании ENKA. Приговор вынес судья Малхаз Чубинидзе.

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Гражданские активисты требуют прекращения всех строительных работ в ущелье реки Риони и расторжения контракта с турецкой компанией ENKA. Они утверждают, что ENKA ведет работы с многочисленными нарушениями, что наносит вред окружающей среде.

Масштабную акцию протеста "Защитники Рионского ущелья" собираются провести в Тбилиси 23 мая.

Правительство Грузии 24 апреля объявило мораторий сроком 9-12 месяцев на строительство Намахвани ГЭС. Власти заверяют, что плотина не будет возведена до тех пор, пока экологические, геологические и сейсмические исследования не будут заново подтверждены.

При этом мораторий не касается ведения других строительных работ в ущелье реки Риони.

Темы:
Видео-новости из Грузии (595)
Теги:
Имерети, Риони, Акция протеста, Акции протеста, Протест, ГЭС, Грузия

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