20:14 07 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1474
  • 100 RUB4.6139
  • USD3.4430
Поиск
Видео

"А тут тишина…": Вторая мировая война глазами ветерана из Грузии - видео

Получить короткую ссылку
Темы:
Видео-новости из Грузии (600)
10830
Новости
Все новости
Все новости
video : Sputnik / Natia Kvartskhava, Alex Shlamov
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/07/251667966.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210507/251668067/A-tut-tishina-Vtoraya-mirovaya-voyna-glazami-veterana-iz-Gruzii---video.html

Ветерану Великой отечественной войны Глебу Николаевичу Острожному – 97 лет. Живет он в Тбилиси, а родом - из черноморского города Батуми. Что рассказал о войне и своей жизни ветеран - смотрите в видео Sputnik Грузия

Несмотря на возраст, Острожный с огнем в глазах может рассказывать о войне, в подробностях вспоминая все моменты, даты, имена и фамилии. За годы войны ветеран прошел через Западную Украину, Польшу, Германию и Чехословакию, участвовал в штурме Берлина и освобождении Праги.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

Острожный рассказывает, что о начале войны узнал во время выпускного вечера в школе. Они с товарищами тотчас решили, что отправятся защищать родину. "Мы все были патриотами", - вспоминает он сегодня.

Глеб Николаевич прошел через многое, но говорит об этом спокойно, вдумываясь в каждое слово, боясь упустить важную деталь. На его счету даже разведшкола, после окончания которой Острожный попал в отдельную разведчасть на 1-ом Украинском фронте.

В январе 45-го он получил легкое ранение и был направлен в оперативный отдел штаба 10-го Артиллерийского корпуса прорыва РГК на должность завотделом совершенно секретного делопроизводства (с грифом "00"). 

Ветеран живет один, но к нему регулярно приходят родственники – то сын, то соседи, или же близкий друг семьи, которая помогает Острожному по хозяйству. У Острожного есть заветный друг, как он ее называет, собака Чара - она живет с Глебом Николаевичем уже почти 6 лет.

Раньше он мог выгуливать ее сам, однако второй год не выходит из квартиры, так как в доме отсутствует лифт, а ветеран живет на пятом этаже. Однако по квартире Глеб Николаевич ходит прекрасно, разминая ноги, чтобы "не застывали".

Темы:
Видео-новости из Грузии (600)
Теги:
9 мая, 9 мая, День Победы, День Победы, Вторая мировая война, история, ВОВ, ветераны, ветераны, Грузия

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Брусчатые мостовые Тбилиси - люди идут по крутому подъему в Абанотубани
Грузинская брусчатка: атрибут истории и яркий штрих современности – фото
А тут тишина…: Вторая мировая война глазами ветерана из Грузии - видео
"А тут тишина…": Вторая мировая война глазами ветерана из Грузии - видео
Третья волна коронавируса в Грузии – динамика
Третья волна коронавируса в Грузии – динамика
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться