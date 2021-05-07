"А тут тишина…": Вторая мировая война глазами ветерана из Грузии - видео

Ветерану Великой отечественной войны Глебу Николаевичу Острожному – 97 лет. Живет он в Тбилиси, а родом - из черноморского города Батуми. Что рассказал о войне и своей жизни ветеран - смотрите в видео Sputnik Грузия

Несмотря на возраст, Острожный с огнем в глазах может рассказывать о войне, в подробностях вспоминая все моменты, даты, имена и фамилии. За годы войны ветеран прошел через Западную Украину, Польшу, Германию и Чехословакию, участвовал в штурме Берлина и освобождении Праги.

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Острожный рассказывает, что о начале войны узнал во время выпускного вечера в школе. Они с товарищами тотчас решили, что отправятся защищать родину. "Мы все были патриотами", - вспоминает он сегодня.

Глеб Николаевич прошел через многое, но говорит об этом спокойно, вдумываясь в каждое слово, боясь упустить важную деталь. На его счету даже разведшкола, после окончания которой Острожный попал в отдельную разведчасть на 1-ом Украинском фронте.

В январе 45-го он получил легкое ранение и был направлен в оперативный отдел штаба 10-го Артиллерийского корпуса прорыва РГК на должность завотделом совершенно секретного делопроизводства (с грифом "00").

Ветеран живет один, но к нему регулярно приходят родственники – то сын, то соседи, или же близкий друг семьи, которая помогает Острожному по хозяйству. У Острожного есть заветный друг, как он ее называет, собака Чара - она живет с Глебом Николаевичем уже почти 6 лет.

Раньше он мог выгуливать ее сам, однако второй год не выходит из квартиры, так как в доме отсутствует лифт, а ветеран живет на пятом этаже. Однако по квартире Глеб Николаевич ходит прекрасно, разминая ноги, чтобы "не застывали".