17:45 19 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1411
  • 100 RUB4.6003
  • USD3.3899
Поиск
Видео

В Испании рекорд по нелегалам из Африки: ситуацию контролируют военные - видео

Получить короткую ссылку
13 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© video: Ruptly
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/13/251769870.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210519/251769959/V-Ispanii-rekordnyy-pritok-nelegalov-iz-Afriki---situatsiyu-kontroliruyut-voennye---video.html

Испанские военные разместили солдат и бронетранспортеры на пляже Эль-Тарахаль в Сеуте, а силы безопасности применили слезоточивый газ после въезда мигрантов из Марокко. Смотрите подробности в видео

Порядка шести тысяч человек с 17 мая проникли на территорию автономного города Сеута, расположенного на северном побережье Африки. Сообщает Sputnik Беларусь

Около трети мигрантов – несовершеннолетние. Мигранты прибыли на спасательных кругах и надувных лодках. Один человек утонул при попытке перехода. 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

Подобного наплыва беженцев за столько короткий срок здесь еще не видели. Чтобы предотвратить кризис, на охрану границы направлены военные. Власти Испании уже вернули в Марокко 2700 человек. Об этом заявил глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка.

Массовый приток мигрантов произошел, когда марокканские пограничные патрули были ослаблены, в рамках дипломатического протеста против решения Испании предоставить лечение от COVID-19 лидеру боевиков Полисарио Брахиму Гали в Испании.

Теги:
беженцы, Испания

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Ситуация в Дманиси 17 мая 2021 года. Беспорядки среди местного населения
Конфликт в Дманиси: последствия беспорядков - фото
Солдаты, бронетранспортеры и слезоточивый газ против нелегалов из Африки
В Испании рекорд по нелегалам из Африки: ситуацию контролируют военные - видео
Автопарк в Грузии и других республиках СССР
Автопарк в Грузии и других республиках СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться