В Испании рекорд по нелегалам из Африки: ситуацию контролируют военные - видео

Испанские военные разместили солдат и бронетранспортеры на пляже Эль-Тарахаль в Сеуте, а силы безопасности применили слезоточивый газ после въезда мигрантов из Марокко. Смотрите подробности в видео

Порядка шести тысяч человек с 17 мая проникли на территорию автономного города Сеута, расположенного на северном побережье Африки. Сообщает Sputnik Беларусь

Около трети мигрантов – несовершеннолетние. Мигранты прибыли на спасательных кругах и надувных лодках. Один человек утонул при попытке перехода.

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Подобного наплыва беженцев за столько короткий срок здесь еще не видели. Чтобы предотвратить кризис, на охрану границы направлены военные. Власти Испании уже вернули в Марокко 2700 человек. Об этом заявил глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка.

Массовый приток мигрантов произошел, когда марокканские пограничные патрули были ослаблены, в рамках дипломатического протеста против решения Испании предоставить лечение от COVID-19 лидеру боевиков Полисарио Брахиму Гали в Испании.