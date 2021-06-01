Грузия открыла границы: в стране ждут туристов - видео

Грузия с началом жаркого лета открыла сухопутные границы. Они были закрыты больше года из-за пандемии коронавируса. Теперь сухопутные КПП Грузии пропускают иностранцев

Но у соседних стран - свои ограничения. С российской стороны закрыт для туристов пункт пропуска "Верхний Ларс". Пока закрыты и границы с азербайджанской стороны.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

В двустороннем режиме границы открыты только с Турцией и Арменией. На КПП "Сарпи" на границе с Турцией уже появились путешественники. Но очередей нет, люди проходят спокойно.

На границе с Арменией тоже без ажиотажа. Желающих перейти границу пока немного. Но в Грузии рассчитывают на возрождение туризма этим летом.