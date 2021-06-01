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Грузия открыла границы: в стране ждут туристов - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (629)
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video : Sputnik / Anna Anastasiadi, Vladimir Umikashvili, Stringer
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/01/251902855.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210601/251903287/Gruziya-otkryla-granitsy-v-strane-zhdut-turistov---video.html

Грузия с началом жаркого лета открыла сухопутные границы. Они были закрыты больше года из-за пандемии коронавируса. Теперь сухопутные КПП Грузии пропускают иностранцев

Но у соседних стран - свои ограничения. С российской стороны закрыт для туристов пункт пропуска "Верхний Ларс". Пока закрыты и границы с азербайджанской стороны.

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В двустороннем режиме границы открыты только с Турцией и Арменией. На КПП "Сарпи" на границе с Турцией уже появились путешественники. Но очередей нет, люди проходят спокойно.

На границе с Арменией тоже без ажиотажа. Желающих перейти границу пока немного. Но в Грузии рассчитывают на возрождение туризма этим летом.

Темы:
Видео-новости из Грузии (629)
Теги:
Граница Грузии, Туризм, туризм, Грузия

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