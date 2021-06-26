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Пожар в отеле в Уреки: огонь охватил здание на берегу Черного моря - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (648)
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В одном из отелей в черноморском курортном поселке Уреки произошел сильный пожар, в связи с чем все его постояльцы были эвакуированы. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры с места ЧП

Огонь начал распространяться с чердака трехэтажного здания гостиницы и затем охватил все здание. В тушении пожара принимали участие 10 пожарно-спасательных бригад.

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Жертв удалось избежать. Причины возникновения пожара в настоящее время выясняет следствие.

Темы:
Видео-новости из Грузии (648)
Теги:
происшествия, Пожарные, Пожар, Грузия

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