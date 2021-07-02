Славянский народ в Грузии: кто такие духоборы и почему они на грани исчезновения?

На юге Грузии, в регионе Самцхе-Джавахети проживает необычный народ, который называет себя духоборами. Они – этнические русские, но у них своя религия и культура. Как они оказались в Грузии и почему находится по угрозой исчезновения – смотрите в специальном репортаже

Духоборы были изгнаны с территории великорусских губерний императором Александром Первым. За свою веру их сослали на юг Грузии, в отдаленный регион Джавехети, который за свой суровый климат прозвали "второй Сибирью".

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Этот народ верит в Иисуса Христа, но отрицает православную церковь, ее обряды и, в свою очередь, обожествляют своих предков.

Так, сосланные в Грузию духоборы, в середине 19 века основали здесь три деревни – Гореловку, Орловку и Спасовку. На сегодняшний день представители этого народа остались только в Гореловке. И то их уже не больше 40 семей.