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Землетрясения каждый день: как живется в эпицентре на юге Грузии

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210813/252574350/Zemletryaseniya-kazhdyy-den-kak-zhivetsya-v-epitsentre-na-yuge-Gruzii.html

Последние недели близ села Самеба на юге Грузии ежедневно фиксируются землетрясения - население напугано, а эксперты не спешат быть тревогу. Что происходит в 100 километрах от Тбилиси, узнаете из видео Sputnik Грузия

Село Самеба относится к Цалкинскому муниципалитету и находится на границе двух регионов Грузии – Квемо Картли и Самцхе-Джавахети, но относится к первому. Сегодня здесь проживает 218 семей.

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На протяжении последнего месяца здесь фиксируются подземные толчки магнитудой до 4. Эксперты говорят, что Джавахетский горный хребет имеет вулканическое происхождение, поэтому землетрясения в этом регионе страны не является чем-то из ряда но выходящим.

Теги:
Грузия, Землетрясение, происшествия

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