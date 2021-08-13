Землетрясения каждый день: как живется в эпицентре на юге Грузии

Последние недели близ села Самеба на юге Грузии ежедневно фиксируются землетрясения - население напугано, а эксперты не спешат быть тревогу. Что происходит в 100 километрах от Тбилиси, узнаете из видео Sputnik Грузия

Село Самеба относится к Цалкинскому муниципалитету и находится на границе двух регионов Грузии – Квемо Картли и Самцхе-Джавахети, но относится к первому. Сегодня здесь проживает 218 семей.

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На протяжении последнего месяца здесь фиксируются подземные толчки магнитудой до 4. Эксперты говорят, что Джавахетский горный хребет имеет вулканическое происхождение, поэтому землетрясения в этом регионе страны не является чем-то из ряда но выходящим.