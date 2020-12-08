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Пеликан

Пеликан подкрался к рыбаку в лодке со спины, произошедшее дальше удивило всех – видео

© CC0 / Pixabay
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201208/250279592/Pelikan-podkralsya-k-rybaku-v-lodke-so-spiny-proizoshedshee-dalshe-udivilo-vsekh--video.html

Животные – главные герои многих интересных и забавных видео в Сети, которые становятся популярными по всему миру

Остальные рыбаки вокруг наверняка были в небольшом шоке – такое увидишь не каждый день.

 

На кадрах видно, как пеликан подлетел к лодке, в которой сидел рыбак и занимался своим делом. Птица подкралась к нему со спины и легонько ткнула его клювом, дав о себе знать. Развернувшись, рыбак внезапно раскинул руки, чтобы обнять птицу, а пеликан, в свою очередь, расправил крылья. В итоге рыбак и птица крепко обнялись, и мужчина стал гладить пеликана, словно своего домашнего питомца. Стоит отметить, что птица не сопротивляется, а значит любовь у них обоюдная.

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Теги:
Видео с животными, Вирусные видео


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