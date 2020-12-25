"Убери руки!": пес обиделся на хозяйку за розыгрыш с кормом – видео его бесценной реакции

После такого предательства ему, кажется, больше ничего не нужно от девушки. Как она могла?!
На кадрах видно, как девушка вытянула руки перед своим питомцем, в которых что-то держит. Собке предлагается выбрать одну из них, чтобы получить то, что там находится. Вот питомец и выбирает левую руку девушки, где лежит один кусочек корма. Хозяйка, в свою очередь, раскрывает все карты, и оказывается, что в другой была целая гора вкусняшек. Ну а реакция и взгляд питомца – вместо тысячи слов. Он настолько обижен, что даже отказывается от предложения хозяйки съесть все.
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