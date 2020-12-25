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Убери руки!: пес обиделся на хозяйку за розыгрыш с кормом – видео его бесценной реакции

"Убери руки!": пес обиделся на хозяйку за розыгрыш с кормом – видео его бесценной реакции

photo: @zoe_zimmerman / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (570)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/19/250450686.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201225/250450726/Uberi-ruki-pes-obidelsya-na-khozyayku-za-rozygrysh-s-kormom--video-ego-bestsennoy-reaktsii.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

После такого предательства ему, кажется, больше ничего не нужно от девушки. Как она могла?!

 

На кадрах видно, как девушка вытянула руки перед своим питомцем, в которых что-то держит. Собке предлагается выбрать одну из них, чтобы получить то, что там находится. Вот питомец и выбирает левую руку девушки, где лежит один кусочек корма. Хозяйка, в свою очередь, раскрывает все карты, и оказывается, что в другой была целая гора вкусняшек. Ну а реакция и взгляд питомца – вместо тысячи слов. Он настолько обижен, что даже отказывается от предложения хозяйки съесть все.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (570)
Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео


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