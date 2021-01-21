Голодный пес жаждет услышать заветное слово, а ему все время говорят не то – смешное видео

Реакция питомца, его мимика и взгляд на хозяина в ожидании слова "кушать" бесценны.

На кадрах видно, как пес сидит перед хозяином, а тот спрашивает его: "Ты хочешь… играть?" При этом он выдерживает паузу перед последним словом, а питомец, в свою очередь, с интересом и горящими глазами поднимает голову, надеясь услышать кое-что другое. Не услышав это, он разочаровывается и опускает глаза и уши. Следом мужчина спрашивает, не хочет ли питомец ограбить банк или же драться. Реакция питомца повторяется. И когда хозяин наконец произносит слово "кушать", пес срывается с места в праздничном танце. Ну наконец-то, дождался!

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