Кот застал кошку за ласками с любовником, и их реакция бесценна – смешное видео

Реакция кошки, которая не поняла, почему любовник сбежал, а потом развернулась и обомлела, бесценна.

Этот забавный случай был снят на видео в Китае. На кадрах видно, как черная кошка очень мило лежит с котом и нежится с ним. Все это время позади нее стоит светло-рыжий кот и бездвижно наблюдает за любовной парочкой. Внезапно горе-любовник его замечает, поджимает ушки и вмиг бежит прочь. Неверная кошечка же удивленно встает и явно не понимает, что не так. Но стоит ей обернуться, как все становится понятно – сзади стоит ее "единственный". Вот животные столкнулись взглядами, и было ясно, что пушистой изменщице не поздоровится, поэтому она молниеносно побежала от кота, а тот побежал за ней.

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