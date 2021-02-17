14:18 17 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0130
  • 100 RUB4.5025
  • USD3.2985
Поиск
Песик позвал старшего брата разобраться с обидевшим его котом – видео

Песик позвал старшего брата разобраться с обидевшим его котом – видео

photo: @pawsomepets / TikTok
Видеоклуб
Получить короткую ссылку
Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (614)
21 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/11/250913934.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210217/250914101/Pesik-pozval-starshego-brata-razobratsya-s-obidevshim-ego-kotom--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Раз хозяйка не хочет помогать, придется звать тяжелую артиллерию и прятаться за ее спиной.

 

На кадрах видно, как маленький пес хочет поиграть с котом, вот только пушистый, как это им присуще, вредничает. Он бьет своего маленького друга и кусает, от чего тот даже скулит. Обидевшись, песик, казалось бы, уходит. Однако через несколько секунд он возвращается вместе со своим большим братом, подталкивая его вперед и прячась за ним сзади. Увидев все это, кот молниеносно запрыгивает на стол, чтобы его не достали.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (614)
Теги:
кошки, Собака, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Извержение вулкана Этна
Извержение вулкана Этна под звездным небом – фото
Снегопад в Тбилиси: редкие прохожие и осторожные водители - видео
Снегопад в Тбилиси: редкие прохожие и осторожные водители - видео
Как себя вести при землетрясении?
Как себя вести при землетрясении?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться