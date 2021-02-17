Песик позвал старшего брата разобраться с обидевшим его котом – видео

Раз хозяйка не хочет помогать, придется звать тяжелую артиллерию и прятаться за ее спиной.

На кадрах видно, как маленький пес хочет поиграть с котом, вот только пушистый, как это им присуще, вредничает. Он бьет своего маленького друга и кусает, от чего тот даже скулит. Обидевшись, песик, казалось бы, уходит. Однако через несколько секунд он возвращается вместе со своим большим братом, подталкивая его вперед и прячась за ним сзади. Увидев все это, кот молниеносно запрыгивает на стол, чтобы его не достали.

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