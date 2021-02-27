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Ты кусь не понимаешь?: кот отчаянно пытается согнать собаку со своей кровати – видео

"Ты кусь не понимаешь?": кот отчаянно пытается согнать собаку со своей кровати – видео

photo: @inna_novosibirsk_123456 / TikTok
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (646)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/1b/251018181.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210227/251018214/Ty-kus-ne-ponimaesh-kot-otchayanno-pytaetsya-sognat-sobaku-so-svoey-krovati--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Самое забавное, что рядом стоит точно такая же кроватка, но бьются питомцы именно за эту.

 

На кадрах видно, как кот стоит около лежащего на кровати пса и взглядом требует его встать. Пушистого можно понять – кровать явно принадлежит ему, потому что рядом с ней стоит когтеточка, а с другой стороны есть и второй такой же лежак. Но питомцы любят повредничать, как маленькие дети, и свободное место не нужно никому – интереснее бороться за занятое. Вот кот и пытается прогнать приятеля, кусая его, ругаясь на него и злобно смотря. Но все без толку – собака рычит и не собирается уходить.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (646)
Теги:
Собака, кошки, Смешные видео, Вирусные видео, Видео с животными


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