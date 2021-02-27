"Ты кусь не понимаешь?": кот отчаянно пытается согнать собаку со своей кровати – видео

Самое забавное, что рядом стоит точно такая же кроватка, но бьются питомцы именно за эту.

На кадрах видно, как кот стоит около лежащего на кровати пса и взглядом требует его встать. Пушистого можно понять – кровать явно принадлежит ему, потому что рядом с ней стоит когтеточка, а с другой стороны есть и второй такой же лежак. Но питомцы любят повредничать, как маленькие дети, и свободное место не нужно никому – интереснее бороться за занятое. Вот кот и пытается прогнать приятеля, кусая его, ругаясь на него и злобно смотря. Но все без толку – собака рычит и не собирается уходить.

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