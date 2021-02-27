"У других все вкуснее": малыш решил отбить миску с водой у собаки – видео

Маленькие дети – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые покоряют сердца людей по всему миру

Питомец таким развитием событий не очень доволен, ведь ему тоже хочется утолить жажду.

На кадрах видно, как собака стоит около своей миски с водой, расположенной на небольшой высоте, а рядом стоит маленький ребенок. Пока его питомец утоляет жажду, он тоже решает немного попить. Прямо оттуда. Собаке даже пришлось отодвинуться, потому что две головы там не помещается. А при ее попытке вернуться, малыш отодвигает питомца, чтобы тот ему не мешал.

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