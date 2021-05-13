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Кошка Сильва, артистка Театра кошек

Бабушке подарили на день рождения кошку – видео ее потрясающей реакции

© photo: Sputnik / Oleg Lastochkin
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (740)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210513/251718375/Babushke-podarili-na-den-rozhdeniya-koshku--video-ee-potryasayuschey-reaktsii.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Ее дети точно знали, чем обрадовать свою маму на старости лет. Теперь ей будет совсем не скучно.

На кадрах видно, как бабушка сидит в кресле, а мужчина протягивает ей подарочную коробку со словами "будь осторожней". Взяв ее в руки, пожилая женщина отмечает, что коробка тяжелая. Затем она снимает крышку и поначалу пугается – сидящая внутри кошка резко высовывается. Но испуг сразу же сменяется радостью, и бабушка стискивает в объятиях своего нового питомца.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (740)
Теги:
кошки, Видео с животными, Вирусные видео

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