Бабушке подарили на день рождения кошку – видео ее потрясающей реакции

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Ее дети точно знали, чем обрадовать свою маму на старости лет. Теперь ей будет совсем не скучно.

На кадрах видно, как бабушка сидит в кресле, а мужчина протягивает ей подарочную коробку со словами "будь осторожней". Взяв ее в руки, пожилая женщина отмечает, что коробка тяжелая. Затем она снимает крышку и поначалу пугается – сидящая внутри кошка резко высовывается. Но испуг сразу же сменяется радостью, и бабушка стискивает в объятиях своего нового питомца.

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