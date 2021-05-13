Бабушке подарили на день рождения кошку – видео ее потрясающей реакции

Ее дети точно знали, чем обрадовать свою маму на старости лет. Теперь ей будет совсем не скучно.
На кадрах видно, как бабушка сидит в кресле, а мужчина протягивает ей подарочную коробку со словами "будь осторожней". Взяв ее в руки, пожилая женщина отмечает, что коробка тяжелая. Затем она снимает крышку и поначалу пугается – сидящая внутри кошка резко высовывается. Но испуг сразу же сменяется радостью, и бабушка стискивает в объятиях своего нового питомца.
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