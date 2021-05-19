12:17 19 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1411
  • 100 RUB4.6003
  • USD3.3899
Поиск
Кот

Кот решил поймать пролетавшего мимо голубя, но что-то пошло не так – забавное видео

© CC0 / Pixabay
Видеоклуб
Получить короткую ссылку
Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (753)
6825691
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/12/250934079.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210519/250934127/Kot-reshil-poymat-proletavshego-mimo-golubya-no-chto-to-poshlo-ne-tak--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Сложные математические расчеты и элегантный высокий прыжок пошли коту под хвост.

 

На кадрах видно, как пушистый сидит за спиной у хозяйки и смотрит в окно, расположенное на потолке. Судя по всему, свою жертву он заприметил давно и выжидал момент. Наконец он наступил – птица пролетала прямо над проемом, прыгай да хватай. Вот только окно не было открыто, потому весь план пошел коту под хвост.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (753)
Теги:
кошки, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Ситуация в Дманиси 17 мая 2021 года. Беспорядки среди местного населения
Конфликт в Дманиси: последствия беспорядков - фото
Момент ракетного удара по сектору Газа попал на видео
Момент ракетного удара по сектору Газа попал на видео
Автопарк в Грузии и других республиках СССР
Автопарк в Грузии и других республиках СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться