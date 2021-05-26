Папина радость: Лиза и Гарри Галкины получили необычный подарок – видео

В комментариях пользователи отмечают, что у Максима и Аллы Пугачевой сложилась замечательная семья – и дети, и родители молодцы

Дети с интересом открывали коробочки, и их радости и удивлению не было предела. Счастливое утро!

На кадрах видно, как Максим Галкин принес сидящим за столом детям большой пакет и высыпал содержимое. В нем были мармеладки с игрушками, из которых можно собрать целую коллекцию. Гарри и Лиза Галкины оказались очень довольны подарком и принялись с интересом открывать коробочки. В них они нашли разнообразные игрушки и поблагодарили отца за сюрприз.

В комментариях пользователи отмечают, что у Максима и Аллы Пугачевой сложилась замечательная семья – и дети, и родители молодцы. Особо они выделяют самого Максима Галкина.

"Самые воспитанные дети из публичных семей. Молодцы!" – написала Екатерина Яшина.

"Ой, ну как приятно на них смотреть, просто душа радуется, такие моменты искреннего счастья драгоценны, они умиляют", – подметила Лилия Гушина.

"Любо дорого на них смотреть", – написала Светлана Шевчук.