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Гарри и Лиза Галкины

Какая вкуснятина: Гарри и Лиза Галкины готовят салат для любимой мамы – видео

photo: elizaveta_galkina_official / Instagram
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210527/251847742/Kakaya-vkusnyatina-Garri-i-Liza-Galkiny-gotovyat-salat-dlya-lyubimoy-mamy--video.html

В комментариях пользователи отмечают, что у Максима и Аллы Пугачевой сложилась замечательная семья – и дети, и родители молодцы

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой решили обрадовать родителей необычным обедом в весенний день.

На кадрах видно, как Лиза Галкина перемешивает салат с содержимым разных цветов. Там можно увидеть и клубнику, и виноград, и яблоки, и много чего еще. Максим же признался, что уже попробовал салат, и ему очень понравилось, а теперь он решил снять это на видео. Лиза же предупреждает, что он еще готов не до конца: в салат планируется добавить шпинат, с которым разбирается Гарри.

Лизу же переполняет радость, что отцу понравился салат. "Я радуюсь, что у нас салат такой вкусный", – говорит она. А следом Максим спрашивает сына, делает ли он овощной салат. Этот вопрос поставил его в тупик, и Гарри даже немного замешкался, прежде чем неуверенно ответить "нет".

В комментариях пользователи отмечают, что у Максима и Аллы Пугачевой сложилась замечательная семья, а дети невероятно воспитанные.

Смотрите на видео также:

Теги:
Максим Галкин

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