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Лысый мужчина сильно пожалел о летней поездке на машине с открытой крышей – смешное видео

Лысый мужчина сильно пожалел о летней поездке на машине с открытой крышей – смешное видео

photo: @theshowlorios / TikTok
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210706/252229683/Lysyy-muzhchina-silno-pozhalel-o-letney-poezdke-na-mashine-s-otkrytoy-kryshey--smeshnoe-video.html

Фейлы и неудачи – главные атрибуты многих забавных и смешных видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Хоть дочь и предупреждала его о возможной опасности, он решил сделать все по-своему.

 

На кадрах видно, как лысый мужчина сидит за рулем автомобиля, у которого на крыше сдвинут люк. Судя по всему, это было сделано для большего ощущения прохлады. Дочь говорит ему, что его голова буквально торчит из машины и она буквально горит под солнцем, что не есть хорошо. Отец же недовольно отвечает ей на другом языке.

В конце видео показано завершение их поездки – мужчина выходит из машины под смех остальных членов семьи, которые говорят ему: "Серьезно? Мы же тебя предупреждали намазать крем от солнца". И лучше бы он их послушал, потому что его голова стала настолько красной, словно раскалилась до предела. Спать ему точно будет не очень приятно.

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Теги:
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