"Вся жизнь вода, а ты в ней кот": пушистый упал в ванну к хозяйке и рассмешил всех – видео

Любопытство котеньку сгубило. С другой стороны, в такую жару освежиться не помешает.
На кадрах видно, как черно-белый кот ходит по краю довольно глубокой ванны, где лежит хозяйка. Внезапно котик решил спуститься ниже, словно собирался наступить на воду и как ни в чем не бывало по ней пройти. Однако все пошло не совсем по его плану, и пушистый, естественно, сильно испугался. Выбраться обратно стоило ему больших усилий, но он это сделал. Теперь будет вылизываться весь день.
"Котеньку, конечно жалко, но смешно", – отметил комментатор.
"Вот, кого нужно звать взбивать пену", – написал один из пользователей.
"Жизнь – это вода, а ты в ней кот", – добавил другой.
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