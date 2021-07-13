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Вся жизнь вода, а ты в ней кот: пушистый упал в ванну к хозяйке и рассмешил всех – видео

"Вся жизнь вода, а ты в ней кот": пушистый упал в ванну к хозяйке и рассмешил всех – видео

photo: @thepetcollective / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (830)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/0d/252310605.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210713/252310639/Vsya-zhizn-voda-a-ty-v-ney-kot-pushistyy-upal-v-vannu-k-khozyayke-i-rassmeshil-vsekh--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Любопытство котеньку сгубило. С другой стороны, в такую жару освежиться не помешает.

 

На кадрах видно, как черно-белый кот ходит по краю довольно глубокой ванны, где лежит хозяйка. Внезапно котик решил спуститься ниже, словно собирался наступить на воду и как ни в чем не бывало по ней пройти. Однако все пошло не совсем по его плану, и пушистый, естественно, сильно испугался. Выбраться обратно стоило ему больших усилий, но он это сделал. Теперь будет вылизываться весь день.

"Котеньку, конечно жалко, но смешно", – отметил комментатор.

"Вот, кого нужно звать взбивать пену", – написал один из пользователей.

"Жизнь – это вода, а ты в ней кот", – добавил другой.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (830)
Теги:
кошки, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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