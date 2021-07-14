Попытки котенка вызволить щенка из глубокой ямы покорили Сеть – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Смышленый котик сильно переживал за друга и не мог оставить его одного в беде.

На кадрах видно, как рыжий котенок и щенок сидят в глубокой по их меркам бетонной яме. Если пушистому выпрыгнуть оттуда не составляет труда, то для щенка это большая проблема. Увидев, что песик повис на двух лапах и испытывает трудности, котенок сразу же побежал к нему на помощь, попытавшись вытащить приятеля за лапу. Потерпев неудачу, пушистый свалился в яму вместе с щенком.

Не обошлось и без гневных комментариев в адрес автора в духе "лучше бы помогли, а не снимали", однако большинство отметили мужество кота и его желание помочь приятелю.

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