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Попытки котенка вызволить щенка из глубокой ямы покорили Сеть – видео

Попытки котенка вызволить щенка из глубокой ямы покорили Сеть – видео

photo: @we.are.all.alone0717 / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (833)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/0e/252320367.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210714/252320404/Popytki-kotenka-vyzvolit-schenka-iz-glubokoy-yamy-pokorili-Set--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Смышленый котик сильно переживал за друга и не мог оставить его одного в беде.

 

На кадрах видно, как рыжий котенок и щенок сидят в глубокой по их меркам бетонной яме. Если пушистому выпрыгнуть оттуда не составляет труда, то для щенка это большая проблема. Увидев, что песик повис на двух лапах и испытывает трудности, котенок сразу же побежал к нему на помощь, попытавшись вытащить приятеля за лапу. Потерпев неудачу, пушистый свалился в яму вместе с щенком.

Не обошлось и без гневных комментариев в адрес автора в духе "лучше бы помогли, а не снимали", однако большинство отметили мужество кота и его желание помочь приятелю.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (833)
Теги:
Собака, кошки, Видео с животными, Вирусные видео

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