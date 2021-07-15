12:49 15 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7084
  • 100 RUB4.2381
  • USD3.1430
Поиск
Антилопа гну перепрыгнула двух львиц и убежала от прайда в невероятной погоне – видео

"Форсаж" животного мира: фантастический побег антилопы от львиного прайда сняли на видео

photo: T&T Creative Media / Youtube
Видеоклуб
Получить короткую ссылку
18 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/0f/252324671.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210715/252324788/Forsazh-zhivotnogo-mira-fantasticheskiy-pobeg-antilopy-ot-lvinogo-prayda-snyali-na-video.html

Дикие животные – главные герои многих интересных и захватывающих видео в Интернете, которые удивляют людей по всему миру

Сюжет, достойный голливудских блокбастеров, развернулся в заповеднике в Южной Африке.

Этот удивительный случай произошел в Национальном парке Крюгера. На кадрах видно, как антилопа гну с бешеной скоростью бежит по берегу озера. Сзади ее преследует львица, спереди – поджидают на пути еще две. Слева от гну вода, а справа – перекрывают путь еще две львицы. Уйти животному некуда.

Поэтому гну совершает невероятный прыжок через двух львиц спереди, в воздухе бьет одну из них задними лапами и резко уходит влево – прямо в реку. Животное старается выиграть время, потому что хищники не осилят глубокое озеро, им нужно обходить по суше. Пока они теряют время на этом, антилопа гну успешно убегает прочь. Она смогла уйти от семи львиц!

Смотрите на видео также:

Теги:
Вирусные видео, Видео с животными

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Похороны оператора ТВ Пирвели Лексо Лашкарава 13 июля 2021 года
Коридор из видеокамер: в Тбилиси похоронили оператора ТВ "Пирвели" - фото
Жертвами обрушения гостиницы в Китае стали 17 человек - видео
Жертвами обрушения гостиницы в Китае стали 17 человек - видео
Индийский штамм коронавируса: симптомы и отличия
Индийский штамм COVID: симптомы и отличия
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться