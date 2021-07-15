"Форсаж" животного мира: фантастический побег антилопы от львиного прайда сняли на видео

Сюжет, достойный голливудских блокбастеров, развернулся в заповеднике в Южной Африке.

Этот удивительный случай произошел в Национальном парке Крюгера. На кадрах видно, как антилопа гну с бешеной скоростью бежит по берегу озера. Сзади ее преследует львица, спереди – поджидают на пути еще две. Слева от гну вода, а справа – перекрывают путь еще две львицы. Уйти животному некуда.

Поэтому гну совершает невероятный прыжок через двух львиц спереди, в воздухе бьет одну из них задними лапами и резко уходит влево – прямо в реку. Животное старается выиграть время, потому что хищники не осилят глубокое озеро, им нужно обходить по суше. Пока они теряют время на этом, антилопа гну успешно убегает прочь. Она смогла уйти от семи львиц!

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