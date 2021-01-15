Точный прогноз погоды в Тбилиси на воскресенье, 17 января

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По прогнозам синоптиков в конце этой недели в грузинской столице будет ясная погода
ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Жителей и гостей Тбилиси в воскресенье, 17 января, ожидает солнечная погода.
Рассвет в столице будет в 08:25 по местному времени.
Днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 9 градусов. Ночью синоптики обещают плюс 5-6 градусов.
Закат в Тбилиси будет в 17:57.