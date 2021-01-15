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Солнечная погода в Тбилиси

Точный прогноз погоды в Тбилиси на воскресенье, 17 января

© Sputnik / Levan Avlabreli
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1067)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20210115/250614882/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-voskresene-17-yanvarya.html

По прогнозам синоптиков в конце этой недели в грузинской столице будет ясная погода

ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Жителей и гостей Тбилиси в воскресенье, 17 января, ожидает солнечная погода.

Рассвет в столице будет в 08:25 по местному времени.

Днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 9 градусов. Ночью синоптики обещают плюс 5-6 градусов.

Закат в Тбилиси будет в 17:57.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1067)


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