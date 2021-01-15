Точный прогноз погоды в Тбилиси на воскресенье, 17 января

По прогнозам синоптиков в конце этой недели в грузинской столице будет ясная погода

ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Жителей и гостей Тбилиси в воскресенье, 17 января, ожидает солнечная погода.

Рассвет в столице будет в 08:25 по местному времени.

Днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 9 градусов. Ночью синоптики обещают плюс 5-6 градусов.

Закат в Тбилиси будет в 17:57.