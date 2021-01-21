Ситуация на дорогах Грузии: где действуют ограничения?

Наиболее сложная ситуация сложилась на дорогах высокогорной Аджарии, где высота снежного покрова в отдельных местах достигает одного метра

ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. По метеорологическим условиям на отдельных участках дорог в Грузии введены ограничения на передвижение автотранспорта.

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По информации департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, из-за снега и низкой температуры воздуха на 1-52 километре автомобильной дороги внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони запрещено передвижение машин с прицепом и полуприцепом.

Для остального транспорта движение свободно.

Уже третий день в высокогорной Аджарии идет снег. Высота снежного покрова в селах муниципалитетов Хуло и Шуахеви достигает 80 сантиметров, а в районе Кеда – почти одного метра.

По информации департамента автомобильных дорог Аджарии, очистительные работы дорог ведутся в интенсивном, почти круглосуточном режиме.

К этому времени на центральной автомагистрали движение транспорта осуществляется беспрепятственно. А в случае передвижения в направление административных единиц, департамент призывает водителей использовать противоскользящие цепи.

Больших проблем обильный снегопад к этому времени не создавал горным районам. По информации мэрии Шуахеви, несколько сел остались без света и ведутся восстановительные работы.

К этому времени ограничения действуют на автомагистрали, ведущей к грузино-российской границе. На участке Коби-Гудаури трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс все еще сохраняется запрет на движение транспорта с прицепом или полуприцепом.

Легковые автомобили могут проехать по этому участку через противолавинные тоннели без остановок.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.