13:58 21 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9977
  • 100 RUB4.4864
  • USD3.2982
Поиск
Снег в высокогорном Хулойском районе Аджарии

Ситуация на дорогах Грузии: где действуют ограничения?

© Sputnik / STRINGER
Погода
Получить короткую ссылку
Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (435)
4301
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20210121/250668280/Situatsiya-na-dorogakh-Gruzii-gde-deystvuyut-ogranicheniya.html

Наиболее сложная ситуация сложилась на дорогах высокогорной Аджарии, где высота снежного покрова в отдельных местах достигает одного метра

ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. По метеорологическим условиям на отдельных участках дорог в Грузии введены ограничения на передвижение автотранспорта.

Западную Грузию завалило снегом>>

По информации департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, из-за снега и низкой температуры воздуха на 1-52 километре автомобильной дороги внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони запрещено передвижение машин с прицепом и полуприцепом.

Для остального транспорта движение свободно.

Уже третий день в высокогорной Аджарии идет снег. Высота снежного покрова в селах муниципалитетов Хуло и Шуахеви достигает 80 сантиметров, а в районе Кеда – почти одного метра.

В Аджарии борются с последствиями сильного снегопада - видео
© Sputnik / STRINGER
ДТП на дорогах: в Аджарии борются с последствиями сильного снегопада - видео

По информации департамента автомобильных дорог Аджарии, очистительные работы дорог ведутся в интенсивном, почти круглосуточном режиме.

К этому времени на центральной автомагистрали движение транспорта осуществляется беспрепятственно. А в случае передвижения в направление административных единиц, департамент призывает водителей использовать противоскользящие цепи.

Больших проблем обильный снегопад к этому времени не создавал горным районам. По информации мэрии Шуахеви, несколько сел остались без света и ведутся восстановительные работы.

К этому времени ограничения действуют на автомагистрали, ведущей к грузино-российской границе. На участке Коби-Гудаури трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс все еще сохраняется запрет на движение транспорта с прицепом или полуприцепом.

Легковые автомобили могут проехать по этому участку через противолавинные тоннели без остановок.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (435)
Теги:
Погода, дороги, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Пожарные на месте происшествия в центре Мадрида, где в одном из домов произошел взрыв
Взрыв в Мадриде: жертвы и разрушения - фото из эпицентра
В Госдуме РФ призвали восстановить отношения с Грузией - видео
В Госдуме РФ призвали восстановить отношения с Грузией - видео
Госбюджет Грузии: на что распределят миллиарды
Госбюджет Грузии: на что распределят миллиарды
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться