Снег, ветер, метель: как долго продлится непогода в Грузии?

В среду в Тбилиси пойдет мокрый снег, а в четверг ночью и утром ожидаются снег и туман

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. В Грузии в ближайшие дни ожидаются осадки - в отдельных районах страны 23-24 февраля будет дуть сильный ветер западного направления, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.

Как снег на один день преобразил Тбилиси - фото>>

"Температура воздуха днем на равнине составит 3-8 градусов тепла. В Восточной Грузии 25 февраля ожидается холодная погода, ночью и утром - снег и туман. Отрицательная температура ожидается местами на равнине и днем", - говорится в сообщении.

В высокогорье ожидаются снег, метель и заморозки – в Восточной Грузии ночью температура упадет до минус 15 градусов, а днем повысится до 2 градусов тепла. В западной части страны ночью температура достигнет минус 12 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 3 градусов тепла.

В Тбилиси 23 февраля ожидается погода без осадков, временами будет дуть сильный ветер северо-западного направления – температура воздуха составит 7-9 градусов тепла.

В среду пойдет мокрый снег, а в четверг ночью и утром ожидается снег и туман - температура воздуха в столице Грузии 25 февраля ночью опустится до 5 градусов мороза, а днем повысится до 1 градуса тепла.