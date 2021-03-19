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Вид на город Тбилиси в пасмурную погоду зимой - набережная и река Кура

Точный прогноз погоды в Тбилиси на воскресенье, 21 марта

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1116)
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Sputnik Грузия
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И в воскресенье погода особо не порадует – в столице будет облачно с дождем, температура воздуха 12 градусов

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Преимущественно облачная погода и небольшой дождь ждет жителей и гостей Тбилиси в воскресенье, 21 марта.

Восход солнца будет в 07:03 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха составит 5-6 градусов выше нуля, а днем столбик термометра поднимется до 12 градусов тепла.

Закат можно будет наблюдать в 19:13.

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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1116)
Теги:
Погода, Тбилиси, Грузия

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