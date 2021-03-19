Точный прогноз погоды в Тбилиси на воскресенье, 21 марта

Погода
Получить короткую ссылку
2310
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/11/250363607.jpg
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/weather/20210319/251212171/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-voskresene-21-marta.html
И в воскресенье погода особо не порадует – в столице будет облачно с дождем, температура воздуха 12 градусов
ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Преимущественно облачная погода и небольшой дождь ждет жителей и гостей Тбилиси в воскресенье, 21 марта.
Восход солнца будет в 07:03 по местному времени.
В ночные часы температура воздуха составит 5-6 градусов выше нуля, а днем столбик термометра поднимется до 12 градусов тепла.
Закат можно будет наблюдать в 19:13.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.