Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 22 октября

Число инфицированных COVID-19 в мире продолжает расти, только за последние сутки выявлено более 350 тысяч новых случаев заражения, скончались 5 192 человека

ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 22 октября составило 40 665 438 человек, скончались 1 121 843, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

О чем пишут грузинские газеты: транспорт – основная причина распространения коронавируса>>

Больше всего случаев заражения выявлено в Северной и Южной Америке – 18 911 563, на втором месте Азия – 8 610 317, далее идет Европа – 8 367 423.

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 350 424, скончались 5 192 человека.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 41 118 064 выявленном случае инфицирования и 1 129 710 умерших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Коронавирус в США

Число инфицированных коронавирусом в США составляет уже 8 584 819 человек. За последние сутки число зараженных увеличилось на 24 961 человек. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в США составляет 227 409, последний суточный показатель летальных исходов - 538. В активной фазе болезни находятся 2 755 294 человека, из них 15 686 в критическом состоянии.

Президент США Дональд Трамп обещал наказать Китай за распространение коронавируса нового типа в мире. Об этом он заявил в ходе встречи со своими сторонниками.

«Мы много чего сделаем с Китаем. То, что они с нами учинили, – это позор… Вы сидите в маске из-за Китая», – заявил он.

О том, какие меры намерен принять Белый дом в отношении Пекина, Трамп не рассказал. Однако он обвинил своего соперника от демократов Джо Байдена в содействии Китаю. По словам Трампа, кандидат от Демпартии жертвует американскими интересу в угоду Пекину.

Коронавирус в Индии и Бразилии

В Индии, которая на втором месте в мире по числу инфицированных, число зараженных коронавирусом составляет 7,65 миллиона человек. Только за последние сутки в стране COVID-19 установили у 54 044 человек. Число жертв вируса увеличилось на 717 и составляет более 116 тысяч.

Индийский совет медицинских исследований, являющийся высшим органом исследований в области здравоохранения в стране, заявил об опасности повторного заражения коронавирусом, сообщает РИА Новости.

В этой связи власти призвали к осторожности и указали, что любая халатность со стороны граждан может привести к возникновению повторного заболевания.

"Повторные случаи заражения COVID-19 в Индии в настоящее время расследуются, и мы собираем данные об этом. Согласно имеющейся у нас информации, после заражения COVID-19 антитела остаются в организме в течение 3-5 месяцев. Если человек снова заразится через 90 дней, это называется повторным заражением", – уточнил генеральный директор Совета Балрам Бхаргава.

Вслед за Индией по числу зараженных идет Бразилия. В этой латиноамериканской стране за минувшие сутки скончались 566 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба бразильского Минздрава.

По данным ведомства, в Бразилии с начала пандемии жертвами осложнений COVID-19 стали 155 403 человека. Только за последние сутки здесь выявили 24 818 случаев заражения коронавирусом нового типа. Общее количество выявленных инфицированных в Бразилии составило 5 298 772.

Ситуация в мире

Европа под натиском второй волны коронавируса. Ситуация настолько усложнилась, что главы государств и правительств Евросоюза решили созвать экстренный саммит в связи с ухудшением эпидситуации. Об этом сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Предполагается, что на саммите лидеры Евросоюза обсудят возможные дальнейшие меры по борьбе с пандемией коронавируса.

Что касается конкретных стран, то в Европе появилась первая страна-миллионер по количеству инфицированных. Ею стала Испания.

В Испании за сутки зафиксировано более 12 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных превысило миллион человек. По данным испанского Минздрава, с начала пандемии в Испании выявлено уже 1 005 295 случаев заражения.

Сообщается также, что за последние сутки в больницах страны скончались еще 156 пациентов с COVID-19. Общее число подтвержденных летальных случаев возросло до 34 366.

Во Франции всего за время пандемии умерли 34 051 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 166 пациентов. Об этом свидетельствуют данные французской санитарной службы.

По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 26 676 новых случаев заражения COVID-19, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 950 тысяч.

В Италии, по данным на утро 22 октября, от коронавирусной инфекции умерли 36 832 человека, за последние сутки этот показатель увеличился на 127. Число подтвержденных носителей выросло на рекордные 15 199 и составило более 450 тысяч.

На севере Италии власти провинции Ломбардия в среду ввели комендантский час с 23 до 5 часов. Передвигаться в это время могут исключительно граждане с подтвержденной необходимостью к этому, штраф для нарушителей может составить до 3 000 евро.

Власти также озабоченны бесконтрольностью ситуации в центрах крупных городов Италии. Так советник министра здравоохранения Вальтер Риччарди предложил закрыть центральные площади в Милане, Неаполе, Риме, где вопреки утвержденным ограничениям продолжаются «гулянья», число зараженных уже слишком велико, чтобы обходиться без столь жестких мер, считает эксперт.

В Великобритании в течение 24 часов было зарегистрировано почти 27 000 новых заражений коронавирусом. Таким образом, как сообщили британские власти, общее количество инфицированных превысило отметку 789 000, а число смертей выросло до более чем 44 000.

Количество случаев заражения коронавирусом в Германии за последние сутки выросло на 11,3 тысячи, что стало рекордным показателем в стране, скончались еще 30 человек, следует из данных института Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

По данным института, в стране за минувшие 24 часа зафиксировали 11 287 новых случаев заражения.

Днем ранее сообщалось о 7 595 новых случаях заражения и 39 летальных исходах.

С начала эпидемии в стране медики зарегистрировали 392 049 случаев заболевания коронавирусом и 9 905 летальных исходов. Излечились около 306 тысяч зараженных.

В Турции за последние сутки зафиксировано 2 013 новых случаев заражения коронавирусом, скончались еще 68 пациентов с COVID-19. По данным министерства здравоохранения страны, всего с начала пандемии в Турции выявлено уже 353 426 инфицированных коронавирусом, подтверждено 9 513 случаев летального исхода. Излечились более 308 тысяч пациентов, в том числе 1 507 за последние сутки.

Коронавирус в Грузии

Согласно данным на утро 22 октября правительственного сайта StopCov, в Грузии коронавирус диагностирован у 21 208 человек. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран, 9 003 пациента выздоровели, 172 скончались.

В карантине к этому времени находятся 4 462 человека, в стационарах под наблюдением медиков – 3 071, в ковид-гостиницах – 1 772.

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации – суточный прирост инфицированных выражается уже в четырехзначной цифре.

Несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, правительство Грузии не намерено объявлять в стране чрезвычайное положение и карантин и вводит чрезмерные ограничения. Хотя в стране ужесточен контроль соблюдения уже установленных мер безопасности. Население настоятельно призывают носить маски даже на улице.

С 16 октября рестораны и другие развлекательные заведения в Тбилиси и регионе Имерети на западе страны не смогут принимать посетителей в ночное время, им запрещено работать после 22:00.

В Грузии все еще действуют ограничения на международные сухопутные, морские и авиасообщения, закрыты границы.