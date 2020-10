Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 22 октября

ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 22 октября составило 40 665 438 человек, скончались 1 121 843, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Больше всего случаев заражения выявлено в Северной и Южной Америке – 18 911 563, на втором месте Азия – 8 610 317, далее идет Европа – 8 367 423.

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 350 424, скончались 5 192 человека.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 41 118 064 выявленном случае инфицирования и 1 129 710 умерших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Коронавирус в США

Число инфицированных коронавирусом в США составляет уже 8 584 819 человек. За последние сутки число зараженных увеличилось на 24 961 человек. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в США составляет 227 409, последний суточный показатель летальных исходов - 538. В активной фазе болезни находятся 2 755 294 человека, из них 15 686 в критическом состоянии.

Президент США Дональд Трамп обещал наказать Китай за распространение коронавируса нового типа в мире. Об этом он заявил в ходе встречи со своими сторонниками.

«Мы много чего сделаем с Китаем. То, что они с нами учинили, – это позор… Вы сидите в маске из-за Китая», – заявил он.

О том, какие меры намерен принять Белый дом в отношении Пекина, Трамп не рассказал. Однако он обвинил своего соперника от демократов Джо Байдена в содействии Китаю. По словам Трампа, кандидат от Демпартии жертвует американскими интересу в угоду Пекину.

Коронавирус в Индии и Бразилии

В Индии, которая на втором месте в мире по числу инфицированных, число зараженных коронавирусом составляет 7,65 миллиона человек. Только за последние сутки в стране COVID-19 установили у 54 044 человек. Число жертв вируса увеличилось на 717 и составляет более 116 тысяч.

Индийский совет медицинских исследований, являющийся высшим органом исследований в области здравоохранения в стране, заявил об опасности повторного заражения коронавирусом, сообщает РИА Новости.

В этой связи власти призвали к осторожности и указали, что любая халатность со стороны граждан может привести к возникновению повторного заболевания.

"Повторные случаи заражения COVID-19 в Индии в настоящее время расследуются, и мы собираем данные об этом. Согласно имеющейся у нас информации, после заражения COVID-19 антитела остаются в организме в течение 3-5 месяцев. Если человек снова заразится через 90 дней, это называется повторным заражением", – уточнил генеральный директор Совета Балрам Бхаргава.

Вслед за Индией по числу зараженных идет Бразилия. В этой латиноамериканской стране за минувшие сутки скончались 566 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба бразильского Минздрава.