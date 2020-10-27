Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 27 октября

Число инфицированных COVID-19 в мире продолжает расти, только за последние сутки выявлено более 435 тысяч новых случаев заражения, скончались 5 172 человека

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 27 октября составило 42 966 344 человека, скончались 1 152 604, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Больше всего случаев заражения выявлено в Северной и Южной Америке – 19 629 837, на втором месте Европа – 9 472 859, на третьем Азия – 8 924 840.

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 435 528, скончались 5 172 человека.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 43 438 043 выявленных случаях инфицирования и 1 158 596 умерших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Коронавирус в США

Число инфицированных в США за сутки увеличилось на 59 691 и составило к этому времени 8,74 миллиона человек. Скончались 339, общее число жертв коронавируса в стране - 230 859.

Президент страны считает, что коронавирус отступит, когда начнется массовая вакцинация населения.

"Мы близки к тому, чтобы переломить ситуацию, но вакцина ускорит это", - заявил Дональд Трамп во время выступления в штате Нью-Гэмпшир.

Говоря о препарате, который сейчас проходит испытания, американский лидер пообещал, что "он будет доставлен быстро".

А вот главный инфекционист США Энтони Фаучи не разделяет оптимизма Трампа. По словам специалиста, первое время прививки от COVID-19 будут делать только тем, кто входит в группу риска. Массовая же вакцинация начнется в лучшем случае весной следующего года.

Коронавирус в Индии и Бразилии

В Индии 480 человек, у которых выявили коронавирус, скончались за последние сутки, однако это самое низкое число смертей почти за четыре месяца, сообщает телеканал NDTV. Но Индия по-прежнему остается на втором месте в списке стран с самым высоким числом заразившихся, уступая только США. Число случаев инфицирования за последние сутки в стране выросло на 45,1 тысячи. Всего в Индии с начала пандемии заразились 7,9 миллиона человек, скончались - 199 тысяч.

С начала пандемии в Бразилии, которая на третьей позиции в мире, выявили уже 5 409 854 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте бразильского Минздрава.

Вместе с тем 4 865 930 пациентов уже выздоровели и выписаны из медучреждений. Также в Бразилии зарегистрировали 157 397 летальных исходов от осложнений при COVID-19.

За сутки в республике от этого заболевания умерли 263 человека. Еще за указанный промежуток времени в стране выявили 15 726 новых фактов инфицирования коронавирусом.

Президент Бразилии Жаир Болсонару считает, что лучше и выгоднее инвестировать в средства для лечения коронавируса COVID-19, а не в вакцину.

"Я выскажу свое личное мнение: разве не дешевле и проще инвестировать в лечение, чем в вакцину?" - сказал Болсонару, выступая в понедельник перед сторонниками у президентского дворца.

Как отмечают западные СМИ, Болсонару, который переболел коронавирусом в июле, продолжает рекламировать противомалярийный препарат гидроксихлорохин для лечения COVID-19, несмотря на отсутствие научных доказательств его эффективности.

"Я тому пример. Я принимал хлорохин, другие принимали ивермектин и анниту (противопаразитарные препараты). Все указывает на то, что любой, кто на ранней стадии принимал один из этих препаратов, излечился", - сказал он.

Ситуация в мире

Вирус COVID-19 остается стабильным, пока нет никаких указаний на его опасную мутацию, также нет указаний на то, что он стал более смертоносным, заявляют эксперты ВОЗ.

"Крайне важно, если у вируса есть любые мутации, которые меняют наши возможности его диагностировать путем тестирования, создавать вакцины и лекарства. Но вирус стабильный. Есть нормальные мутации и диагностирование, терапевтическое лечение и разработки", - сообщила глава техгруппы из подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

Эксперт добавила, что с начала пандемии в ВОЗ работает специальная группа по выявлению и отслеживанию мутаций нового коронавируса.

Пока указаний на опасные мутации у COVID-19 нет, добавил также директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Мы постоянно работаем на отслеживание изменений вируса… Нет указаний на то, что вирус стал легче передаваться или стал более смертоносным", - отметил он.

По данным Всемирной организации здравоохранения, уже третий день подряд суточная статистика новых случаев заболевания в Европе бьет рекорды. В это воскресенье в европейских странах суммарно было выявлено 465,3 тысячи инфицированных.

Испания и Италия вводят частичный локдаун, COVID-19 диагностирован у премьер-министра Болгарии, больницы Швейцарии просят медиков на пенсии вернуться на работу, Франкфурт отказался от традиционных рождественских мероприятий.

Россия остается на четвертом месте по числу инфицированных в мире. За последние сутки в стране выявили рекордные 17 347 случаев COVID-19, темп держится на уровне 1,1 процента, сообщили в оперативном штабе.

До этого наибольший прирост - 17 340 - фиксировали 23 октября.

Больше всего новых пациентов в Москве (5 224, днем ранее было 4 455), Санкт-Петербурге (715) и Подмосковье (499), меньше всего - в Чечне (девять), Ненецком автономном округе (четыре) и на Чукотке (один). Более чем у четверти инфицированных нет симптомов.

Умерли за стуки в России 219 человек, выздоровели 7 574. За все время эпидемии в стране зарегистрировано 1 531 224 случая заболевания, скончались 26 269 человек, поправились - 1 146 096.

Власти Испании объявили в стране режим чрезвычайной ситуации и с воскресенья вводят повсеместно комендантский час с 23:00 до 6:00. Исключение сделано для Канарских островов.

По словам премьер-министра страны Педро Санчеса, это необходимо, чтобы взять под контроль резкий скачок заболеваемости COVID-19.

Кроме того, местным властям даны полномочия по своему усмотрению накладывать запреты на передвижения между регионами. Пока новые правила рассчитаны на 15 дней, но Санчес намерен просить парламент продлить их до шести месяцев.

Во время первой волны эпидемии весной этого года Испания стала одной из самых пострадавших стран в мире и ввела один из самых жестких локдаунов.

"Мы переживаем экстремальную ситуацию, самую серьезную за последние полвека", - сказал Педро Санчес в телеобращении к нации в воскресенье.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Испании COVID-19 заболели более миллиона человек, умерли 34,7 тысячи.

Обостряется ситуация и в Италии. В воскресенье премьер-министр Италии Джузеппе Конте согласовал с главами регионов ограничительные меры, которые вступят в силу с понедельника. В стране полностью закрываются кинотеатры, бассейны и спортзалы. Бары, рестораны и киоски с мороженым будут закрываться в 18:00, при этом большая часть магазинов и бизнесов могут работать дольше.

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Ученики старших классов снова переходят на дистанционное обучение.

"Мы думаем, что в этом месяце всем придется тяжело, но если мы, сжав зубы, перенесем эти ограничения, в декабре можно будет снова свободно дышать", - сказал Конте.

По его словам, власти всеми силами пытаются избежать повторного локдауна, который в марте-апреле нанес Италии большой экономический ущерб.

Италия была первой европейской страной, принявшей на себя удар эпидемии в феврале этого года. На пике бедствия в наиболее пострадавших районах не хватало гробов для умерших от коронавируса. С начала пандемии в Италии заболело 525,7 тысячи человек, умерли - 37,3 тысячи.

В воскресенье премьер-министр Болгарии Бойко Борисов подтвердил на своей странице в Facebook, что у него диагностирован коронавирус. Он сообщил, что испытывает умеренные симптомы и уходит в необходимую самоизоляцию.

Накануне стало известно, что COVID-19 заболел президент Польши Анджей Дуда.

Продолжает ухудшаться ситуация в Чехии: почти 12,5 тысячи заболевших. Власти страны начали вводить новые ограничительные меры еще в начале октября, а в эти дни в ряде регионов вступили в силу локальные локдауны.

Настроение жителей Чехии близко к панике, ограничений все больше. Улицы Праги, обычно заполненные туристами, сегодня пусты. Закрыты музеи, кафе и магазины. Маски обязательны, нарушителей штрафует полиция. По подсчетам аналитиков, туристическая отрасль Чехии потеряла 5 миллиардов евро. Власти опасаются, что с ростом новых случаев медучреждения не справятся с наплывом пациентов. В больницах сокращают плановые операции. Открываются полевые госпитали. Но тут еще одна проблема - нехватка врачей. Страна просит помощи у Евросоюза.

Власти Нидерландов признают, что введенные почти месяц назад ограничения пока не помогают взять ситуацию под контроль. За минувшие 24 часа по всей стране заболели более 10 тысяч человек, хотя большинство общественных мест в крупных городах, в частности, бары и рестораны уже более двух недель полностью закрыты.

В Германии вандалы нанесли урон зданию Института Роберта Коха, в стенах которого ведется статистика распространения коронавируса в стране. Разбиты несколько окон, и была совершена попытка поджога. По словам полиции, действовала группа из нескольких человек.

В стране также наблюдается вторая волна эпидемии. Несколько городов уже объявили, что в этом году отказываются от традиционных рождественских торжеств. В воскресенье аналогичное заявление сделали власти Франкфурта.

Власти Швейцарии ожидают, что в ближайшие дни больницы в ряде городов заполнятся коронавирусными больными до отказа. Медики Женевы обратились за помощью к уже вышедшим на пенсию коллегам, а также к волонтерам, имеющим медицинскую подготовку, так как считают, что своими силами не справятся с наплывом пациентов.

В Китае вновь зарегистрировали вспышку коронавируса – на этот раз в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. После обнаружения одного бессимптомного случая заражения в округе Кашгар в субботу, 24 октября, власти решили проверить на COVID-19 все население округа, то есть 4 746 500 человек.

К утру понедельника медики уже собрали образцы для тестирования на нуклеиновую кислоту почти у 3 миллионов людей. Пока известно о 138 бессимптомных случаях заражения. Всего в Китае с начала пандемии выявили COVID-19 у порядка 85,8 тысячи человек, скончались 4,6 тысячи инфицированных.

В Южной Корее число новых заражений коронавирусом за сутки вновь превысило 100. Власти планируют увеличить масштабы вакцинации от гриппа.

"В этом году Южной Корее нужно увеличить масштаб вакцинации от гриппа, чтобы предотвратить параллельное инфицирование и распространение гриппа и коронавируса", - заявил президент страны Мун Чжэ Ин, которого цитирует агентство Yonhap.

Южнокорейский президент подчеркнул, что вакцина безопасная и не имеет прямого отношения к недавним смертям. В воскресенье, 25 октября, в стране умерли 59 человек, недавно сделавших прививку от гриппа. Большинству из них было 70-80 лет. Всего в Южной Корее выявили коронавирус у 25,9 тысячи человек и 457 человек скончались.

Коронавирус в Грузии

Согласно данным на утро 27 октября правительственного сайта StopCov, с начала пандемии в Грузии коронавирус диагностирован у 30 303 человек. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран, 11 370 пациентов выздоровели, 215 скончались.

В карантине к этому времени находятся 3 769 человек, в стационарах под наблюдением медиков – 3 832, в ковид-гостиницах – 2 249.

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации - суточный прирост инфицированных выражается уже в четырехзначной цифре и приближается к двум тысячам.

Несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, правительство Грузии не намерено объявлять в стране чрезвычайное положение и карантин и вводит чрезмерные ограничения. Хотя в стране ужесточен контроль соблюдения уже установленных мер безопасности. Население настоятельно призывают носить маски даже на улице.

В Грузии все еще действуют ограничения на международные сухопутные, морские и авиасообщения, закрыты границы.

По материалам мировых СМИ