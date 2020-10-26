О чем пишут грузинские газеты: Грузии угрожает "итальянский сценарий"?

Какой будет активность избирателей на предстоящих выборах 31 октября, будет ли сформировано коалиционное правительство и ожидается ли в стране развитие "итальянского сценария" коронавируса - главные темы в грузинской прессе

Какой будет активность избирателей на выборах?

Число неопределившихся избирателей за последние две недели сократилось вдвое, а количество граждан, которые примут окончательное решение у избирательной урны непосредственно в день выборов, будет минимальным, сказал руководитель компании пиара и маркетинговых коммуникаций GEPRA Сосо Галумашвили газете "Резонанси".

По его мнению, на сегодняшний день в Грузии таких избирателей около 15%, и если опираться на тенденцию, существующую в мире, то в день выборов это количество сократится вдвое.

"С приближением дня выборов, конечно, количество неопределившихся избирателей сокращается. Если мы посмотрим на последние опросы, то за 20 дней до выборов их количество колебалось от 24 до 30%. Общая тенденция такова, что их количество в день или за день до выборов снижается до 10% и остается очень мало людей, которые принимают решение непосредственно у избирательной урны", - сказал Галумашвили.

По его словам, в Грузии исследования в связи с тем, какой процент принимает решение прямо у избирательной урны, не проводились.

"Однако, если взять опыт и статистику со всего мира, иногда их число составляет 4-7%. Я думаю, что количество неопределившихся избирателей в Грузии находится в пределах 15%. Вы можете удивиться, но процент такого избирателя распределяется примерно в том же процентном соотношении, что и позиция уже определившегося избирателя. Я думаю, что активность избирателей на этих выборах составит около 60%", - сказал руководитель компании GEPRA.

За кого голосовать?

По окончательным данным ЦИК, всего в едином списке избирателей зарегистрировано 3 526 022 избирателя, из которых около 2 115 000 избирателей составляют 60%.

Будет ли сформировано коалиционное правительство?

До парламентских выборов осталось меньше недели – каким результатом завершатся выборы, придется ли сформировать коалиционное правительство или "Грузинская мечта" все-таки сможет так победить, что единолично скомплектует правительственный кабинет. На вопросы газеты "Квирис палитра" ответил аналитик Мамука Арешидзе.

"На данном этапе я не вижу возможности создания коалиционного правительства. У "Грузинской мечты", несмотря ни на что, больше шансов победить не потому, что она самая приемлемая политическая сила, а потому что ее противник – главная оппозиционная сила - еще более неприемлема", - сказал Арешидзе.

При этом аналитик отметил, что на окончательные результаты большое влияние окажет пандемия коронавируса.

"Число инфицированных или умерших растет ежедневно, что очень влияет на настроение общества. Мне трудно делать прогнозы, потому что новое нежданное несчастье в виде второй волны пандемии посетило весь мир, в том числе и Грузию. Это меняет ситуацию, в том числе и избирательную. Сила власти, которая была наглядна при первой волне, сегодня уже не видна. Это раздражает людей", - сказал он.

По словам Арешидзе, некоторые считают, что руководство упустило ситуацию из рук, хотя он так не думает.

"Правительство было вынужденно учредить какие-то льготы, чтобы сохранить экономику в каком-то положении, что и привело к таким результатам. Ситуация у наших соседей намного хуже, но об этом мы не думаем, так как привыкли, что мы лучше справлялись с эпидпроблемами", - сказал аналитик.

Он считает, что Грузия страна с малыми ресурсами, поэтому вряд ли можно было лучше подготовиться ко второй волне пандемии.

"Я думаю, были созданы такие обстоятельства, что удержать ситуацию в руках стало сложно… Также мы должны увидеть и свою ответственность, как мы себя вели, соблюдали или соблюдаем ли сегодня правила. Для некоторых наших граждан коронавирус все еще не существует и выдуман для того, чтобы власть выиграла выборы. Некоторые думают, что нам должны провести чипизацию, другие, что Америка с нами борется, и так далее. Короче, мы живем в мифах и в наших проблемах обвиняем всех, кроме себя", - сказал Арешидзе.

Угрожает ли Грузии "итальянский сценарий" коронавируса?

Число инфицированных коронавирусом в Грузии катастрофически растет, устанавливая ежедневно антирекорды. Началось ли в Грузии развитие итальянского сценария, где врачам приходилось делать трудный выбор - какого пациента лечить, а какого нет. Инфекционисты в беседе с газетой "Резонанси" заявили, что таких указаний от Минздрава страны не получали, и надеются, что им не придется делать выбора.

Врач Тбилисской инфекционной больницы Александр Гогинава отметил, что коронавирус распространяется в местах массового скопления людей, где они не соблюдают правила безопасности.

"Не дай Бог, чтобы в Грузии пришлось выбирать пациентов. Такого указания из министерства здравоохранения мы не получали и, надеюсь, не получим. Пациентов с легкой формой следует обследовать и оставить дома, чтобы для тяжелых больных было достаточно места", - сказал Гогинава газете "Резонанси".

По словам врача, государство на основании эпидемиологических служб знает, что примерно в середине ноября количество инфицированных может увеличиться.

"Число инфицированных увеличиться еще больше, для этого мы будем постепенно увеличивать ресурсы, чтобы не было дефицита коек и мы не получили итальянский сценарий", - сказал Гогинава.

Эпидемиолог Ираклий Хмаладзе отметил, что врачам придется встать перед выбором тогда, когда все случаи инфицирования коронавирусом в Грузии будут тяжелыми.

"Конечно, аппараты искусственного дыхания пока есть для всех. К счастью, у нас нет таких тяжелых случаев инфицирования вирусом, как в Италии. У нас практически, если наблюдать и сравнивать, это похоже на обычную банальную вирусную инфекцию. Как правило в Грузии, человек не должен умирать от коронавируса, если у инфицированного нет врожденных заболеваний", - сказал Хмаладзе газете "Резонанси".

Эпидемиолог отметил, что вирусная инфекция в большинстве случаев проходит легко и со средней степенью тяжести.

"На пессимизм у нас пока нет времени, но надо быть осторожными, особенно пожилым и людям, имеющим побочные заболевания", - сказал Хмаладзе.

Обзор подготовлен на основе материалов газет "Резонанси" и "Квирис палитра"