Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 28 октября

Число инфицированных COVID-19 в мире продолжает расти, только за последние сутки выявлено более 357 тысяч новых случаев заражения, скончались 4 624 человека

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 28 октября составило 43 341 451, скончались 1 157 509 человек, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Больше всего случаев заражения выявлено в Северной и Южной Америке – 19 737 794, на втором месте Европа – 9 664 042, на третьем Азия – 8 969 707.

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 357 704, скончались 4 624 человека.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 43 906 632

выявленных случаях инфицирования и 1 166 193 умерших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Коронавирус в США

По данным университета Джонса Хопкинса, за минувшие 24 часа медики в Соединенных Штатах зарегистрировали 66 784 новых случаев заражения, скончались еще 477 человек с диагностированным коронавирусом. С начала эпидемии в США COVID-19 заболели более 8,7 миллиона человек, скончались 225 739 пациентов. Выздоровели более 3,4 миллиона инфицированных.

Власти США сообщили о рекордных более 500 тысячах новых случаев заражения коронавирусом за неделю, в то время как штаты вводят новые ограничительные меры, пишет газета New York Times. Власти различных штатов, как пишет газета, сообщали в течение этой недели о новых мерах, введенных из-за роста случаев заражения коронавирусом, которые варьируются от введения комендантского часа в некоторых городах до запрета на принятие пищи в помещениях кафе, ресторанов и баров.

Коронавирус в Индии и Бразилии

Минздрав Индии сообщил во вторник о самом низком приросте числа заболевших коронавирусом за четыре месяца – за минувшие сутки в стране выявлено 36,4 тысячи случаев заболевания, общее число заболевших составило 7,9 миллиона. Число умерших превысило 119 тысяч, за сутки от болезни скончались 488 человек.

Общее число выздоровевших от коронавируса в стране, по последним данным, превысило 7,2 миллиона. Всего лечение в больницах проходят более 625 тысяч человек. Власти Индии продлили до конца ноября введенные в сентябре в связи с пандемией коронавируса правила работы общественных мест.

Индия находится на втором месте в мире по числу зараженных коронавирусом.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии за минувшие сутки увеличилось на 29 787, сообщает министерство здравоохранения страны. По данным минздрава, за минувшие 24 часа в Бразилии скончались 549 пациентов с COVID-19. За все время в Бразилии заразился коронавирусом 5 439 641 человек, в общей сложности с начала эпидемии умерли 157 946 пациентов с подтвержденным COVID-19. Вылечились суммарно более 4,9 миллиона заразившихся.

Ситуация в мире

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) назвал Бельгию страной с самым высоким уровнем распространения коронавируса в Евросоюзе: более 1 390 случаев заражения на сто тысяч человек населения за последние две недели. На втором месте стоит Чехия (примерно 1 380 случаев), на третьем – Люксембург (760), далее следуют Словения и Нидерланды. При этом Чехия считается страной с самым высоким уровнем смертности от COVID – 12,3 случая на сто тысяч населения. Бельгия по этому показателю стоит на втором месте – 5,8 случая.

Общее число случаев заражения новым типом коронавируса в Италии превысило 564 тысячи, более 271 тысячи больных выздоровели, жертвами стали 37 700 человек. Во вторник зафиксирован абсолютный рекорд по числу заражений за сутки – 21 994 случая. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что при несоблюдении нынешних мер борьбы с коронавирусом страна рискует столкнуться с необходимостью ввести всеобщий карантин. В понедельник в Италии вступили в силу новые меры по борьбе со второй волной эпидемии. Они включают запрет на работу заведений общественного питания после 6 часов вечера и закрытие театров, кино и концертных залов. Правительственный декрет также прекратил до 24 ноября работу тренажерных залов, бассейнов, оздоровительных и спа-центров, а также азартных заведений: казино, игровых залов и ставочных контор.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Испании с начала эпидемии достигло 1 116 738, за последние сутки выявлено 8,3 тысячи случаев заражения. За последние 14 дней в стране выявлено 205 тысяч случаев заболевания, 436 на сто тысяч населения. Число жертв достигло 35 298, из них за последнюю неделю – 746. Правительство Испании 25 октября ввело режим повышенной готовности. Он предусматривает действие комендантского часа на всей территории страны.

Общее число заразившихся с момента начала эпидемии COVID-19 во Франции составляет почти 1,2 миллиона человек, скончались свыше 35,5 тысячи. За последние сутки выявлено 33,4 тысячи новых заболевших, почти 300 человек скончались. Французские власти рассматривают идею повторного введения режима самоизоляции в стране на месяц на фоне ухудшения санитарной обстановки, сообщают местные СМИ. Карантин может быть введен уже 29 октября и иметь более гибкие рамки, чем при введенном в марте режиме самоизоляции.

Число выявленных случаев коронавируса в Израиле выросло за сутки на 1022, до 311 622, скончались 23 пациента с таким диагнозом, общее число умерших в стране с начала пандемии составило 2 463, сообщает министерство здравоохранения. Частичный выход из карантинных ограничений в Израиле, включающий возобновление работы детских садов и открытие предприятий, которые не ведут прием клиентов, начался с 18 октября. Также снят запрет отдаляться от домов более чем на километр, разрешено посещать парки и пляжи.

Число выявленных зараженных коронавирусом в Турции за сутки составило 2209, умерли 76 больных, это наибольшие показатели с 6 мая, свидетельствуют данные минздрава страны. Всего заразившихся в стране 366 208, умерших - 9950. В тяжелом состоянии находятся 1827 больных. Вылечились за сутки 1511 пациентов, всего - 317 519.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 22 885, скончались 367 человек, следует из данных минздрава страны. Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился 917 575 человек, скончались 45 365. Премьер-министр страны Борис Джонсон 12 октября объявил о новой трехуровневой системе местных локдаунов для Англии (в Уэльсе в пятницу вступил в силу строгий карантин до 9 ноября, в Шотландии и в Северной Ирландии действуют свои строгие ограничения). Люди по возможности должны работать из дома, встречаться членам различных семей за отдельными исключениями нельзя ни в помещениях, ни на улице.

Иран в один день обновил сразу два антирекорда – по жертвам коронавируса за сутки и заражениям, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари. ВЗа прошедшие 24 часа удалось выявить 6968 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 346 человек. Общее число заразившихся достигло 581 824, жертв – 33 299.

Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 16 550, до 1 547 774, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. За сутки в России подтверждены 320 смертей с COVID-19, за все время - 26 589.

Новый антирекорд по количеству заражений коронавирусом зафиксирован в Польше, за сутки заболели более 16,3 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения страны. По данным минздрава, за минувшие 24 часа медики зарегистрировали 132 летальных исхода. С начала эпидемии в стране коронавирусом заболели 280 299 человек, скончались 4615 пациентов. Излечились более 115 тысяч человек.

Китай за прошедшие сутки выявил 42 случая коронавируса и 36 бессимптомных носителей, из больниц выписали восемь пациентов, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР. Уточняется, что из 42 новых подтвержденных случаев 20 – ввозные, 22 – локальные. Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлены 85 868 случаев коронавирусной инфекции, 4634 умерли. Ввозных случаев – 3284, выздоровели 3017 человек.

В Греции за минувшие сутки выявили 1259 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщила во вторник национальная организация общественного здравоохранения. Впервые в стране количество заразившихся за сутки превысило тысячу человек. Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 32 752. За минувшие сутки 12 человек умерли от коронавируса, всего жертвами COVID-19 в стране стали 593 человека. В связи с резким ростом количества инфицированных коронавирусом с субботы в Греции введен комендантский час в районах с высоким заболеванием COVID-19, там запрещено передвижение с 0.30 до 5.00. Использование маски становится обязательным как в закрытых помещениях, так и на улице.

В Швейцарии за сутки выявлены 5 924 новых случаев заражения, скончались 16 человек, сообщает во вторник Федеральный офис общественного здравоохранения страны. Всего с начала эпидемии в Швейцарии заразились 126 604 человека, скончались 1929 человек. Как ожидается, в среду Федеральный совет (правительство) страны сообщит о введении дополнительных ограничительных мер, чтобы сдержать распространение вируса.

Медики в Болгарии вновь выявили рекордное число новых случаев COVID-19, за сутки было зафиксировано 2 569 случаев заражения, свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны. По данным минздрава, за минувшие 24 часа в Болгарии скончались еще 25 пациентов с COVID-19. За все время в Болгарии заразился коронавирусом 42 701 человек, в общей сложности с начала эпидемии умер 1161 пациент с подтвержденным COVID-19. Вылечились суммарно почти 19 тысяч заразившихся.

Власти Мексики сообщили, что число выявленных заразившихся коронавирусом достигло с начала эпидемии 901 268 (+5 942 за сутки), скончались от осложнений 89 814 человек (+643 за сутки). Из 32 штатов страны 19 находятся на высоком уровне эпидемиологической опасности, в 11 регионах риск понижен до умеренного, и по одному - на максимальном и низком уровнях.

За минувшие сутки в Канаде скончались 27 пациентов с коронавирусной инфекцией, таким образом, общее число летальных случаев в стране достигло 10 001, сообщает министерство здравоохранения Канады. Общее число случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии достигло 222 904, вылечились суммарно более 186,4 тысячи заразившихся.

Коронавирус в Грузии

Согласно данным на утро 27 октября правительственного сайта StopCov, с начала пандемии в Грузии коронавирус диагностирован у 32 127 человек. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран, 12 632 пациентов выздоровели, 238 скончались.

В карантине к этому времени находятся 3 757 человек, в стационарах под наблюдением медиков – 3 847, в ковид-гостиницах – 2 238.

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации - суточный прирост инфицированных выражается уже в четырехзначной цифре и приближается к двум тысячам.

Несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, правительство Грузии не намерено объявлять в стране чрезвычайное положение и карантин и вводит чрезмерные ограничения. Хотя в стране ужесточен контроль соблюдения уже установленных мер безопасности. Население настоятельно призывают носить маски даже на улице.

В Грузии все еще действуют ограничения на международные сухопутные, морские и авиасообщения, закрыты границы.

По материалам мировых СМИ