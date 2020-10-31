Президент Грузии выразила соболезнования Греции и Турции в связи с землетрясением

Мощное землетрясение произошло в Турции и Греции в пятницу, в обеих странах есть разрушения и человеческие жертвы

ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила соболезнования Греции и Турции в связи с постигшим их разрушительным землетрясением.

Мощное землетрясение в Турции: разрушены здания, люди под завалами>>

30 октября в акватории Эгейского моря произошло землетрясение магнитудой 6,6. В третьем по величине городе Турции Измире разрушено несколько десятков домов, есть жертвы и пострадавшие. Пострадала и Греция. Там тоже есть жертвы и пострадавшие.

"Я очень огорчена землетрясением, которое уже унесло слишком много жизней в Турции. Грузия вместе с народом Турции в это трудное время. Мои искренние соболезнования", - написала в своем Twitter Зурабишвили.

Президент Грузии отдельно выразила соболезнования Греции.

"Землетрясение в Эгейском море - это ужасная трагедия. Погибли люди, разрушена инфраструктура. В эти тяжелые минуты Грузия рядом с Грецией. Приношу соболезнования Сакелларопулу, семьям и близким погибших", - написала Зурабишвили.

Мощное землетрясение в Турции произошло в пятницу. Эпицентр находился в районе города Сеферлихисар провинции Измир, глубина очага - 16,5 километра. Землетрясение длилось 15 секунд и ощущалось в близлежащих городах, включая Стамбул. После него наблюдались многочисленные афтершоки, самые сильные из которых магнитудой 3,9, 4,8 и 4,2. Землетрясение также вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в городе Сеферихисар.

Землетрясении магнитудой 6,6 было в то же время зафиксировано и в районе Додеканесских островов в Греции. По данным сейсмической лаборатории Афинского университета, очаг находился в 24 километрах северо-западнее Самоса на глубине десяти километров. Колебания ощущались и в Афинах. Землетрясение длилось 10 секунд. Сообщается, что обрушилась часть церкви Богоматери в Карловаси, ущерб нанесен ряду зданий.