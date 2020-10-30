Мощное землетрясение в Турции: разрушены здания, люди под завалами

ТБИЛИСИ, 30 окт – Sputnik. На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6, погибло минимум четыре человека, сообщает Sputnik Турция со ссылкой на Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD).
Эпицентр находился в районе города Сеферлихисар провинции Измир, глубина очага — 16,5 километра. Землетрясение длилось 15 секунд и ощущалось в близлежащих городах, включая Стамбул.
После него наблюдались многочисленные афтершоки, самые сильные из которых магнитудой 3,9, 4,8 и 4,2.
Разрушены в Измире почти 20 зданий. Также министр окружающей среды и городского планирования Мурат Курум сообщил, что есть информация о гражданах, находящихся под завалами. По меньшей мере четыре человека погибли и 120 получили ранения, сообщили в AFAD.
İzmir'de meydana gelen depremde bir binanın yıkılma anı kameraya yansıdı | Haberin detayları için: https://t.co/hu57iPLZgR pic.twitter.com/DnxOaIxS7Q— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 30, 2020
Землетрясение также вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в городе Сеферихисар. Мэр города заявил, что, возможно, есть погибшие среди рыбаков.
Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 6,6 в районе Додеканесских островов в Греции. По данным сейсмической лаборатории Афинского университета, очаг находился в 24 километрах северо-западнее Самоса на глубине десяти километров. Колебания ощущались и в Афинах. Землетрясение длилось 10 секунд. Сообщается, что обрушилась часть церкви Богоматери в Карловаси, ущерб нанесен ряду зданий.