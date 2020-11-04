Греческий остров Самос поднялся более чем на 20 сантиметров после землетрясения

Одним из наиболее значительных открытий для греческих сейсмологов стал тектонический подъем как в северной, так и в южной частях разлома

ТБИЛИСИ, 4 ноя - Sputnik. В Греции остров Самос повысился на 18-25 сантиметров в результате мощного землетрясения магнитудой 6,7, которое произошло 30 октября, сообщает Афинское агентство новостей АМНА со ссылкой на заявление исследовательской группы кафедры геологии и геоэкологии Афинского национального университета им. Каподистрии.

Мощное землетрясение произошло 30 октября днем в Эгейском море близ греческого острова Самос и города Сеферихисар провинции Измир. Сейсмологи Греции оценили его магнитуду в 6,7-6,9. На Самосе погибли два человека и 19 были ранены. Тем временем в Турции в результате землетрясения погибли 114 человек, пострадали 1 035, из них 137 продолжают лечение в больницах.

Как сообщается, исследовательская группа осуществила масштабные полевые исследования землетрясения на Самосе, его воздействия на здания, сопутствующих геодинамических явлений, цунами и существенных деформаций почвы.

Выяснилось, что одним из наиболее значительных открытий стал тектонический подъем как в северной, так и в южной частях разлома. Он, по мнению ученых, активизировался в морской зоне к северу от острова. Сейсмический подъем острова составляет порядка 18-25 сантиметров.