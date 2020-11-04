15:49 04 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8586
  • 100 RUB4.1408
  • USD3.2988
Поиск

Греческий остров Самос поднялся более чем на 20 сантиметров после землетрясения

© photo: Sputnik / Alexey Danichev
В мире
Получить короткую ссылку
7010
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/04/249922865.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20201104/249922934/Grecheskiy-ostrov-Samos-podnyalsya-bolee-chem-na-20-santimetrov-posle-zemletryaseniya.html

Одним из наиболее значительных открытий для греческих сейсмологов стал тектонический подъем как в северной, так и в южной частях разлома

ТБИЛИСИ, 4 ноя - Sputnik. В Греции остров Самос повысился на 18-25 сантиметров в результате мощного землетрясения магнитудой 6,7, которое произошло 30 октября, сообщает Афинское агентство новостей АМНА со ссылкой на заявление исследовательской группы кафедры геологии и геоэкологии Афинского национального университета им. Каподистрии.

© AP Photo / Ismail Gokmen
В Турции завершились поисково-спасательные работы после разрушительного землетрясения

Мощное землетрясение произошло 30 октября днем в Эгейском море близ греческого острова Самос и города Сеферихисар провинции Измир. Сейсмологи Греции оценили его магнитуду в 6,7-6,9. На Самосе погибли два человека и 19 были ранены. Тем временем в Турции в результате землетрясения погибли 114 человек, пострадали 1 035, из них 137 продолжают лечение в больницах.

Как сообщается, исследовательская группа осуществила масштабные полевые исследования землетрясения на Самосе, его воздействия на здания, сопутствующих геодинамических явлений, цунами и существенных деформаций почвы.

Выяснилось, что одним из наиболее значительных открытий стал тектонический подъем как в северной, так и в южной частях разлома. Он, по мнению ученых, активизировался в морской зоне к северу от острова. Сейсмический подъем острова составляет порядка 18-25 сантиметров.



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Полиция на месте стрельбы в Вене
Вена стала мишенью вооруженных террористов - фото
Бунт во время чумы: оппозиция выйдет на улицы, несмотря на COVID-19
Бунт во время "чумы": оппозиция выйдет на улицы, несмотря на COVID-19
Предварительные итоги парламентских выборов в Грузии 2020 года
Предварительные итоги парламентских выборов в Грузии 2020 года
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться