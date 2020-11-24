Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 24 ноября

Число инфицированных COVID-19 в мире продолжает расти, только за последние сутки выявлено более полумиллиона новых случаев заражения, скончались 7 825 человек

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 24 ноября составило 58 425 681 человек, скончались 1 385 218, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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В Северной и Южной Америке выявлено с начала пандемии 24 815 423, в Европе – 17 063 635, в Азии – 10 421 539.

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 542 757, скончались 7 825 человек.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 59 106 877 выявленном случае инфицирования и 1 395 176 умершем.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Коронавирус в США

В США за последние сутки число зараженных коронавирусом увеличилось на 141 тысячу человек и составило 12,4 миллиона. Скончались еще 843 человека. Общее число жертв коронавируса в стране достигло 257 тысяч.

Несмотря на крайне тяжелую эпидемиологическую ситуацию в стране, миллионы американцев, вопреки рекомендациям, решили воспользоваться услугами авиакомпаний перед Днем благодарения

Управление транспортной безопасности США (TSA) проверило более трех миллионов пассажиров на выходных накануне Дня благодарения, самого загруженного уик-энда с середины марта. Многие американцы проигнорировали предупреждение Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и отправились на праздники к родственникам.

В прошлый четверг CDC призвал американцев не путешествовать во время Дня благодарения, чтобы уменьшить распространение коронавируса на фоне резкого роста числа случаев COVID-19 в США.

Американские авиакомпании заявляют, что спрос на авиабилеты составляет 62% от прошлогоднего показателя. Спрос на международные перелеты снизился более чем на 70%. Некоторые официальные лица считают, что введенные ограничения, запрещающие посещение США иностранными туристами, могут быть отменены полностью или частично по мере появления новых способов тестирования на COVID-19.

Между тем компания AstraZeneca в понедельник утром заявила, что клинические испытания ее вакцины против COVID-19 в Великобритании и Бразилии показали высокую эффективность в предотвращении заражения и что ни один из добровольцев не заболел в тяжелой форме и не был госпитализирован.

Фармацевтическая компания из Англии протестировала два варианта дозировки: одна схема имела эффективность 90 процентов, другая – 70 процентов.

"Будут поступать дополнительные данные, и мы проведем дополнительный анализ, уточняющий показания эффективности и устанавливающий продолжительность защиты", – говорится в заявлении AstraZeneca.

"Эти данные показывают, что у нас есть эффективная вакцина, которая спасет множество жизней", – заявил профессор Эндрю Поллард, ведущий исследователь испытаний вакцины в Оксфорде.

Компания заявила, что попросит Всемирную организацию здравоохранения включить вакцину в список средств, разрешенных к использованию в чрезвычайных ситуациях, чтобы ускорить доступ к вакцине в странах с низким уровнем доходов.

Коронавирус в Индии и Бразилии

Индия остается на втором месте в мире по числу инфицированных. За минувшие сутки коронавирусом заразились 44 059 человек и общее число заболевших составило 9,14 миллиона. К этому времени вирус унес жизни 134 тысяч.

В Бразилии, которая идет вслед за Индией, число инфицированных за сутки увеличилось на 18 615 и составило более 6 миллионов случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это составляет 10,23% от общего количества зараженных. К этому времени в Бразилии погибло уже 169 541 человек.

Ситуация в мире

Кампания по вакцинации населения от коронавируса начнется в Испании в январе 2021 года. Об этом в интервью RAC1 и Catalunya Ràdio рассказал министр здравоохранения пиренейского королевства Сальвадор Илья.

По его словам, вакцинация будет только добровольной. Однако министр надеется, что многие воспользуются этой возможностью, чтобы защитить себя от коронавируса. Глава Минздрава отметил, что в Испании традиционно позитивно относятся ко всяким прививкам. К тому же власти страны намерены провести кампанию по разъяснению преимуществ, которые принесет вакцинация населению королевства в целом.

По данным Ильи, в Испании существует около 13 тысяч пунктов вакцинации. На то, чтобы привить 10 миллионов человек, уходит обычно около двух месяцев. В связи с этим Мадрид ожидает, что к середине 2021 года привито будет уже 30 миллионов испанцев – 70 процентов населения страны. Как отметил министр, достижение этого показателя позволит значительно ослабить профилактические меры против коронавируса.

На десятидневный карантин ушел король Испании Филипп VI после контакта с инфицированным коронавирусом, передаёт газета El Pais.

По сообщению издания, король контактировал с человеком, у которого диагностировали коронавирус, в минувшее воскресенье, 22 ноября.

В Испании к этому времени зафиксировано 1 606 905 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Скончался 43 131 человек.

В Великобритании зафиксировано 1 527 495 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Жертвами коронавируса стали 55 230 человек.

Но страна идет на некоторые послабления. Так, прибывающие в Британию пассажиры смогут сократить срок обязательного карантина с 14 до пяти дней при получении отрицательного теста на COVID-19, сообщил Минтранс страны.

Глава Минтранса Грант Шаппс объявил, что с 15 декабря пассажиры, прибывающие из стран, не включенных в список тех, с кем созданы авиакоридоры, будут иметь возможность пройти тестирование после первых пяти дней самоизоляции. Отрицательный результат освободит их от необходимости изолироваться, говорится в сообщении.

При этом пятидневная самоизоляция перед тестом остается обязательной.

Требование об обязательном карантине по прибытии в Британию было введено с середины июня из-за пандемии коронавируса, оно распространяется на подавляющее большинство стран мира.

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Италия готовится к предстоящему Рождеству. Передвижения между областями Италии в рождественские праздники будет возможно только при одном условии, заявил министр здравоохранения страны Роберто Сперанца на государственном телеканале Rai.

Глава ведомства отметил, что итальянцы смогут путешествовать по стране, когда ситуация с COVID-19 "снизится до уровня "желтой зоны". Пока же "необходимо избегать излишних перемещений".

"Понимаю желание всех выйти из "красных зон", но необходимо соблюдать осторожность и избегать полемик", – отметил Сперанца.

Вместе с тем итальянский министр сообщил, что уровень заболеваемости вирусом снизился и, "как думают специалисты, может еще снизиться в последующие дни", что говорит о "самых первых результатах предпринятых мер, которых, однако, еще недостаточно".

Сперанца считает, что "опасно недооценивать ситуацию, но страна сейчас намного сильнее, чем была в марте".

В Италии к этому времени зафиксировано 1 431 795 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Скончались 50 453 человека. За последние сутки число инфицированных увеличилось на 22 927, а число умерших – на 630.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что до конца декабря правительство лишь частично ослабит "антикоронавирусные" ограничения, опасаясь резкого роста заболеваемости вирусом COVID-19 в период рождественских праздников.

Глава французского правительства заявил, что "на данный момент мы можем позволить себе лишь небольшое ослабление карантина; это не отмена карантина, это дополнительные меры по регулированию карантина".

"Главная проблема, которая стоит перед нами, это рождественские праздники, которые являются настоящим коронавирусным заводом", – добавил Кастекс.

Франция зафиксировано 2 144 660 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Скончались от вируса в стране 49 232 человека.

За последние сутки в стране выявлено 4 452 новых случая инфицирования коронавирусом, скончались 500 человек.

Франция занимает 4 место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире и первое в Европе.

Германия приближается к миллионной отметке – в стране уже 932 тысячи инфицированных коронавирусом. Только за последние сутки это число увеличилось на 10 864. Жертвами коронавируса стали 14 159 человек, в том числе 90 умерли за последние сутки.

Из-за стабильно высокого числа заражений коронавирусом в Германии могут продлить действие карантинных ограничений до конца 2020 года.

На фоне стабильно высокого числа заражений вирусом SARS-CoV-2 в Германии намерены продлить действие карантинных ограничений (так называемый частичный локдаун) до конца 2020 года. Как заявил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, "причин для отбоя тревоги" в стране пока нет.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Канаде за минувшие сутки выросло на 5 713, скончались еще 66 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным канадских властей, общее число выявленных случаев заражения в стране достигло 337 555, за все время скончался 11 521 пациент с коронавирусом.

Отмечается, что выздоровели всего 269 199 человек, за минувшие 24 часа их число выросло более чем на 5 тысяч.

Как сообщил телеканал CBC, суточный прирост стал рекордным за все время эпидемии в Канаде.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 6 713, умерли 153 человека, это наибольшие показатели с начала пандемии, свидетельствуют данные Минздрава страны.

Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика. Накануне также сообщалось о наибольшем числе выявленных случаев коронавируса в сутки с начала пандемии – 6017. В пятницу было зафиксировано рекордное с начала пандемии число умерших от COVID-19 за сутки – 141.

"Сегодня выявлено 6 713 новых случаев COVID-19, всего заразившихся – 453 535. Умерли 153 больных, всего умерших – 12 511. В тяжелом состоянии находятся 4 409 больных. Вылечились сегодня 3 254 пациента, всего – 377 891", – говорится в сводке турецкого Минздрава.

Турции зафиксировано 453 535 случаев заражения коронавирусом COVID-19 и 12 511 летальных исходов.

Коронавирус в Грузии

Согласно данным на утро 24 ноября правительственного сайта StopCov, в Грузии коронавирус диагностирован у 108 690 человек. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран, 89 170 пациентов выздоровели, 1 012 скончались.

В карантине к этому времени находятся 2 137 человек, в стационарах под наблюдением медиков – 6 221, в ковид-гостиницах – 3736.

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации – суточный прирост инфицированных выражается уже в четырехзначной цифре и приближается к трем тысячам.

Ухудшение эпидемиологической ситуации в стране вынудило правительство ввести новые ограничения. С 9 ноября в семи крупных городах Грузии введен запрет на передвижение с 22:00 до 05:00 часов как для пешеходов, так и для автотранспорта.

Запрет на передвижение касается жителей Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти. В случае нарушения установленной меры предполагается штраф в размере двух тысяч лари.

Кроме того в семи крупных городах временно закрываются частные и муниципальные детские сады, а в автобусах и метро запрещаются стоячие места. Соблюдение ограничений будут контролировать водители и полицейские. Время ожидания транспорта для жителей увеличится, но люди будут находиться в масках на улице, что ограничит вероятность распространение коронавируса.

По материалам мировых СМИ