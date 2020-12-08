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Герцог и герцогинЯ Сассекских

Меган Маркл решила поконкурировать с королевой Елизаветой II

© AP Photo / Frank Augstein
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20201208/250282107/Megan-Markl-reshila-pokonkurirovat-s-korolevoy-Elizavetoy-II.html

Знаменитые герцоги Сассекские рассказали СМИ о своих грандиозных планах: мятежники решили составить конкуренцию королевской бабушке в неожиданном деле

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Принц Гарри и его супруга Меган Маркл намерены потягаться во вручении наград с самой королевой Елизаветой II, сообщает издание The Sun.

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Уже много лет Ее Величество традиционно подводит итоги года и отмечает заслуги некоторых подданных самыми почетными наградами, титулами и званиями. Однако в 2020-м у нее появились конкуренты в лице внука и его благоверной, которые уже наступают на пятки с новой стратегией.

Кейт Миддлтон
© AFP / JACK HILL
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По данным The Sun, Меган Маркл и принц Гарри решили посоревноваться с королевой: герцоги разработали собственную премию. Таким образом мятежники хотят поощрить людей и некоторые компании, которые делают мир лучше.

Отмечается, что получить премию пары смогут лучшие из лучших в важных для герцогов областях – благотворительности, науке и образовании, гендерном равенстве, экологии и психическом здоровье. Подробнее все номинации указаны в официальном документе, который попал в распоряжение таблоида.

Ожидается, что награды будут вручены фондом Archwell, который герцоги пытаются оформить с весны этого года. Интересно, что летом супруги получили отказ в регистрации из-за "расплывчатого" описания деятельности фонда, но теперь ждут окончательного вердикта от юристов.



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