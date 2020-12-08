Меган Маркл решила поконкурировать с королевой Елизаветой II

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Принц Гарри и его супруга Меган Маркл намерены потягаться во вручении наград с самой королевой Елизаветой II, сообщает издание The Sun.

"Снова сэкономила": британцы пристыдили Кейт Миддлтон за старый блейзер от Zara >>>

Уже много лет Ее Величество традиционно подводит итоги года и отмечает заслуги некоторых подданных самыми почетными наградами, титулами и званиями. Однако в 2020-м у нее появились конкуренты в лице внука и его благоверной, которые уже наступают на пятки с новой стратегией.

По данным The Sun, Меган Маркл и принц Гарри решили посоревноваться с королевой: герцоги разработали собственную премию. Таким образом мятежники хотят поощрить людей и некоторые компании, которые делают мир лучше.

Отмечается, что получить премию пары смогут лучшие из лучших в важных для герцогов областях – благотворительности, науке и образовании, гендерном равенстве, экологии и психическом здоровье. Подробнее все номинации указаны в официальном документе, который попал в распоряжение таблоида.

Ожидается, что награды будут вручены фондом Archwell, который герцоги пытаются оформить с весны этого года. Интересно, что летом супруги получили отказ в регистрации из-за "расплывчатого" описания деятельности фонда, но теперь ждут окончательного вердикта от юристов.