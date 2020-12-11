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Пандемия коронавируса COVID 19 - ПЦР тестирование в Филадельфии, США

Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 11 декабря

© AP Photo / Matt Slocum
В мире
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1554)
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Количество ковид-инфицированных в мире продолжает расти, только за последние сутки выявлено почти 400 тысяч новых случаев заражения, скончались более шести тысяч человек

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 10 декабря составило 68 165 877, скончались 1 557 385, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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В Северной и Южной Америке выявлено с начала пандемии 29 139 394 зараженных, в Европе – 20 869 839, в Азии – 11 237 814.

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 385 477, скончались 6 171 человек.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 69 531 812 выявленных случаях инфицирования и 1 580 867 умерших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Коронавирус в США

В США отмечается постоянный рост заболеваемости и смертности на фоне ослабления карантинных мер.

Таймс сквер в Нью-Йорке во время пандемии COVID 19
© AP Photo / Frank Franklin II
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Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в стране за минувшие сутки превысило 221 тысячу, скончались еще 3 124 человека, сообщает университет Джонса Хопкинса.

По данным университета, за последние 24 часа в США зарегистрированы 221 267 новых случаев заболевания COVID-19. На прошлой неделе медики зафиксировали рекордный суточный прирост заболевших – 227 885.

По информации университета, в общей сложности в США зарегистрировали почти 15,4 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 289 тысяч пациентов. Излечились более 5,8 миллиона заболевших.

Коронавирус в Индии и Бразилии

В Индии, которая занимает второе место по числу зараженных в мире и на третьем месте по смертности, выявлено 9 767 371 ковид-инфицированный, 141 772 – погибли. Свыше 9,2 миллиона пациентов выздоровели.

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Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Бразилии с начала пандемии составило 6,7 миллиона инфицированных, скончались – более 179 тысяч человек и выздоровели почти 6 миллионов. Бразилия находится на третьем месте в мире по числу зараженных коронавирусом и на втором месте – по смертности.

Ситуация в мире

Россия, по данным ВОЗ, находится на четвертом месте в мире с числом инфицированных в 2,5 миллиона человек. За последние сутки в стране выявлено 27 927 случаев COVID-19. Всего с начала пандемии выявлено 2 569 126 случаев заражения, выздоровело – 2 033 669, умерло – 45 280 пациентов.

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© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Великобритании за минувшие сутки выросло на 20 964, что заметно больше, чем накануне, умерли 516 человек, свидетельствуют данные минздрава страны. Днем ранее диагноз был подтвержден у 16 578 человек, скончались 533 человека. Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 787 783 человек, умерли 63 082 заболевших.

Количество случаев COVID в Турции за сутки составило 30 424, умерли 220 человек, это наибольший показатель с начала пандемии, свидетельствуют данные минздрава страны. Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в ряде регионов Турции, в том числе в Стамбуле, достигла третьего пика. В течение последних двух недель в стране неоднократно фиксировались рекордные показатели новых случаев коронавируса и смертей от него за сутки.

В Греции за минувшие сутки выявили 1 534 новых случая инфицирования коронавирусом, в том числе у 23 человек при контроле на въезде в страну. Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 121 253. За минувшие сутки 81 человек умер от коронавируса. Всего жертвами COVID-19 в стране стали 3 370 человек.

Коронавирус в Грузии

Согласно данным на утро 10 декабря правительственного сайта StopCov, в Грузии коронавирус диагностирован у 178 953 человек. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран, 148 332 пациента выздоровели, 1 657 скончались.

В карантине к этому времени находятся 1 019 человек, в стационарах под наблюдением медиков – 6 918, в ковид-гостиницах – 3 524.

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С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации – суточный прирост инфицированных выражается уже в четырехзначной цифре.

Ухудшение эпидемиологической ситуации в стране вынудило правительство ввести новые ограничения. С  9 ноября в семи крупных городах Грузии введен запрет на передвижение с 22:00 до 05:00 часов как для пешеходов, так и для автотранспорта.

Запрет на передвижение касается жителей Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти. В случае нарушения установленной меры предполагается штраф в размере двух тысяч лари.

Кроме того  в семи крупных городах временно закрываются частные и муниципальные детские сады, а в автобусах и метро запрещаются стоячие места. Соблюдение ограничений будут контролировать водители и полицейские. Время ожидания транспорта для жителей увеличится, но люди будут находиться в масках на улице, что ограничит вероятность распространение коронавируса.

По материалам мировых СМИ

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1554)
Теги:
Великобритания, Греция, Турция, Бразилия, Индия, Россия, Грузия, США, Университет Джонса Хопкинса, Всемирная организация здравоохранения, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина


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