Кто не заразится коронавирусом? Мнение вирусолога

Меньше шансов заразиться коронавирусом и у тех, кто недавно перенес грипп: у них в крови большое количество антивирусного белка — интерферона, он и препятствует заражению

ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Если человек, у которого был контакт с больным коронавирусом, не заразился, то он может иметь T-клеточный иммунитет. Об этом URA.RU рассказал заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков.

Врач объяснил, что человек мог переболеть другим коронавирусом, поэтому у него остались T-клетки, которые узнают и SARS-Cov-2.

"Поэтому они защищены от повторного заражения", — сказал ученый, добавив, что таких людей в районе десяти-пятнадцати процентов. При этом переболеть человек мог даже несколько лет назад.

Кроме того, значительно меньше шансов заразиться коронавирусом и у тех, кто недавно перенес грипп: у них в крови содержится большое количество антивирусного белка — интерферона, который и препятствует заражению.

Любопытно, что ранее о возможности некоторых людей не заразиться коронавирусом нового типа при множественных контактах с заболевшими рассказал директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян. Он подчеркнул, что речь идет именно о вирусовыделителях. Подобное, по его словам, нельзя объяснить соблюдением всех правил ношения масок и перчаток.

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Как считает профессор Борис Пинегин, повышенный уровень иммунитета помогает некоторым людям не заражаться коронавирусом при контакте с инфицированным. Однако каждый случай индивидуален, пояснил медик.