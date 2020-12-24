Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 24 декабря

Коронавирус нового типа и его мутации уже год как сотрясают планету: за это время пандемия унесла жизни более 1,7 млн человек

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 24 декабря ноября составило 76 858 506 человек, скончались 1 711 498, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В Северной и Южной Америке выявлено с начала пандемии 33 251 796 случая инфицирования, в Европе – 24 379 383, в Азии – 11 710 770.

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 570 357, скончались 11 496 человек.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 78 674 527 выявленных случаях инфицирования и 1 729 984 умерших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Коронавирус в США

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 195 тысяч, скончались 3,4 тысячи человек, сообщает университет Джонса Хопкинса.

По данным университета, за прошедшие 24 часа медики зарегистрировали в США 195 033 новых случаев заболевания COVID-19 и 3 401 летальный исход.

На прошлой неделе университет Хопкинса зафиксировал суточный максимум заражений в США, который составил более 249 тысяч случаев. В то же время из субботних данных Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) следовало, что за сутки подтверждено свыше 400 тысяч случаев COVID-19, однако это объяснялось тем, что в статистику Центра теперь включаются не только подтвержденные случаи заражения коронавирусом в штате Техас, но и "вероятные" (более 171,5 тысячи при 13 253 подтвержденных).

Согласно информации университета Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 18,3 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 3 224 тысяч заразившихся.

Коронавирус в Индии и Бразилии

Индия находится на втором месте по количеству заражений коронавирусом. В стране на данный момент зафиксировано более 10 миллионов случаев COVID-19 и свыше 146 тысяч летальных исходов.

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Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Бразилии за последние сутки увеличилось на 25 019, скончались 527 человек, сообщает министерство здравоохранения страны. Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране достигло 7 318 821, число летальных исходов составляет более 188 тысяч.

Коронавирус в мире

За последние 24 часа медики выявили в России 27 250 новых случаев вируса. Всего с начала пандемии в стране заразились 2 933 753 человека, умерли – 52 461. Болезнь удалось победить 2 343 967 пациентам.

Свыше 3,2 тысячи случаев коронавирусной инфекции выявлено за сутки в Японии – рекордное число с начала года на фоне беспрецедентного роста статистики по COVID-19 в Токио и некоторых других районах страны, передало агентство Киодо. По его данным, в столице Японии отмечены 748 новых случаев коронавируса, хотя практически все японцы поголовно носят защитные маски в транспорте, общественных местах и на улице.

Как передал телеканал NHK, в целом по Японии с начала года было зарегистрировано 207 677 случаев коронавирусной инфекции, из этого числа скончались 3 058 человек. В тяжелом состоянии по всей стране находятся 619 человек. Полностью поправившимися считаются 172 774 человека.

Количество зафиксированных в Британии случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выросло на 39 237, умерли 744 человека, что является антирекордом с 29 апреля, свидетельствуют данные минздрава страны. Днем ранее диагноз был подтвержден у 36 804 человека, скончались 691. Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 149 551 человека, умер 69 051 заболевший.

Власти Австрии выявили 114 смертельных случаев от коронавируса за последние сутки, свидетельствуют данные МВД республики. По данным МВД, в Австрии с начала пандемии зафиксировали 344 357 зараженных коронавирусом, скончались 5 654 и выздоровел 312 921. За последние сутки выявили 2 131 случай. В данный момент госпитализированы 2 775 человек, из них 472 – на интенсивной терапии.

Более 5 тысяч случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Швейцарии за последние 24 часа. По данным на 24 декабря, в Швейцарии зарегистрировано 5 033 новых случая COVID-19, 98 человек скончались. За сутки было проведено 45 828 тестирований на коронавирус. С начала пандемии в Швейцарии заболели 423 299 человек, скончались 6 431.

Количество зарегистрированных случаев коронавируса COVID-19 в Латвии за минувшие сутки выросло на 1 145, до 33 484, скончались еще 20 человек, сообщается на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний. "За сутки в Латвии было проведено 12 155 тестов на COVID-19, положительный результат показали 1 145, или 9,4%", - говорится в сообщении.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 19 650, умерли 259 человек, это наибольший показатель с начала пандемии, свидетельствуют данные минздрава страны. Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в ряде регионов Турции, в том числе в Стамбуле, достигла третьего пика. В декабре в стране неоднократно фиксировались рекордные показатели новых случаев коронавируса и смертей от него за сутки.

В Греции за минувшие сутки выявили 937 новых случаев инфицирования коронавирусом, в том числе у пяти человек при контроле на въезде в страну. Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 133 365. За минувшие сутки 62 человека умерли от коронавируса. Всего жертвами COVID-19 в стране стали 4 402 человека. Средний возраст умерших составил 79 лет.

Более 2,1 тысячи случаев заражения коронавирусом выявлено в Палестине за сутки, еще 31 человек с таким диагнозом скончался, сообщила министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела.

Коронавирус в Грузии

Согласно данным на утро 24 декабря правительственного сайта StopCov, с начала пандемии в Грузии коронавирус диагностирован у 214 871 человека. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран, выздоровели 191 968 пациентов, скончались – 2 233.

В карантине к этому времени находятся 455 человек, в стационарах под наблюдением медиков – 6 270, в ковид-гостиницах – 1 600.

Ухудшение эпидемиологической ситуации в стране вынудило правительство ввести новые ограничения. С 9 ноября в семи крупных городах Грузии введен запрет на передвижение с 21:00 до 05:00 часов как для пешеходов, так и для автотранспорта. Приостановлена работа общественного и межгородского транспорта, гражданам запрещено появляться на улицах без масок, закрыты все крупные кафе, рестораны, развлекательные и спортивные центры, все магазины, кроме продуктовых.

Правительство обещало с 24 декабря в связи с Новогодними праздниками на время ослабить введенные ограничения и допустить работу транспорта, однако решило этого не делать. Против снятия ограничений активно выступают эпидемиология, опасаясь нового взрыва эпидемии.

По материалам мировых СМИ