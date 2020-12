Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 24 декабря

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 24 декабря ноября составило 76 858 506 человек, скончались 1 711 498, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

photo: courtesy of RDIF and the Gamaleya Center