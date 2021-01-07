Ситуация в Вашингтоне: Трамп призвал своих сторонников разойтись по домам

По направлению к Вашингтону из штата Мэриленд выдвинулась полиция и нацгвардия для наведения порядка в столице США

ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Ситуация в Вашингтоне продолжает накаляться – в штаб-квартире Республиканской партии было обнаружено взрывное устройство, оно уже обезврежено, сообщает New York Times со ссылкой на источники, знакомый с ситуацией, передает РИА Новости.

Согласно источникам, находка представляла собой самодельную бомбу, ее уже обезвредила команда саперов.

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Губернатор штата Мэриленд Ларри Хоган заявил, что направляет полицию и нацгвардию в Вашингтон.

"По моему распоряжению полиция штата Мэриленд направляет своих сотрудников на помощь департаменту полиции столицы и полиции Капитолия Соединенных Штатов. Я поручил генерал-адъютанту Национальной гвардии штата Мэриленд созвать силы оперативного реагирования для поддержки и восстановления порядка", - написал он в Twitter.

До прибытия нацгвардии из захваченного протестующими здания конгресса США были вынесены бюллетени с итогами голосования выборщиков, вся документация в безопасности, сообщает агентство Рейтер.

Подробности не приводятся, сообщается лишь, что документы находятся у сотрудников сената.

Избранный президент США Джо Байден призвал протестующих в Вашингтоне отступить и "дать дорогу демократии".

"Я призываю эту банду уйти и позволить демократии работать", - сказал Байден, выступая с обращением на фоне происходящих в Вашингтоне беспорядков.

"Это не отражает Америку и это должно закончится сейчас же", - сказал избранный президент.

Он также призвал Дональда Трампа выступить по телевидению и потребовать от протестующих прекращения осады конгресса.

"Я призываю президента Трампа выступить по национальному телевидению и потребовать прекращения этого", - заявил Байден.

"Достаточно!", - сказал Байден, признавшись, что "шокирован происходящим" и призвав Трампа сделать все необходимое для наведения порядка.

Действующий президент прислушался к совету своего преемника и сделал видеообращение и призвал своих сторонников к миру и порядку.

"У нас были выборы, которые у нас украли… Но вы должны идти домой сейчас. У нас должен быть мир, у нас должны быть закон и порядок, мы должны уважать наших замечательных людей от закона и порядка. Мы не хотим, чтобы кто-нибудь пострадал… Это были сфальсифицированные выборы, но мы не можем играть на руку этим людям. Нам нужен мир. Так что идите по домам. Мы любим вас. Вы очень особенные… Я знаю, что вы чувствуете, но идите домой. И идите с миром", - сказал Трамп в минутном видео, опубликованном в Twitter.

По данным СМИ, во время беспорядков и столкновений у стен Капитолия есть пострадавшие как среди протестующих, так и среди полицейских. В самом здании конгресса ранена женщина.