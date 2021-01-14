Пострадавший из-за сильнейших снегопадов Мадрид просят объявить зоной катастрофы

В настоящий момент в городе продолжается расчистка улиц, частично восстановлено движение автобусов и сбор мусора, однако жителям рекомендовано работать удаленно

ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Власти Мадрида просят правительство Испании объявить город зоной катастрофы из-за сильнейшего снегопада, который, по их оценкам, нанес городу ущерб почти в 1,4 миллиарда евро. Об этом пишет РИА Новости.

По словам столичного мэра Хосе Луиса Мартинес-Альмейда, подсчеты велись на основе ущерба, нанесенного экономической деятельности, инфраструктуре и имуществу мэрии Мадрида, как в случае с деревьями в городе.

Как ранее сообщили РИА Новости в мэрии, по предварительным оценкам, в городе, не учитывая парки, из-за снегопада были уничтожены или пострадали 150 тысяч насаждений из 800 тысяч.

Альмейда призвал правительство признать Мадрид зоной катастрофы, поскольку для этого "есть обстоятельства", и сделать это как можно скорее.

"Масштабы катастрофы такие, какие мы никогда не видели. Ситуация в Мадриде – это ситуация зоны катастрофы", – заявила вице-мэр Бегонья Вильясис.

Она пояснила, что объявление города зоной катастрофы позволит получить дополнительное финансирование из государственного бюджета на устранение последствий. По словам вице-мэра, только зданиям нанесен ущерб на 29,75 миллиона евро. При этом столичные власти не исключают, что цифра нанесенного ущерба может вырасти.

"В Мадриде выпало 1250 тонн снега, <...> жизнь города была прервана. Это была катастрофа, которую мы не могли предвидеть", – заявил градоначальник.

По словам Альмейды, за ночь было собрано 1100 тонн мусора, и на настоящий момент 750 километров пешеходных зон в городе расчищено. Он предупредил жителей, что необходимо время, чтобы жизнь в городе полностью вернулась в нормальное русло.

На настоящий момент в городе продолжается расчистка улиц, частично восстановлено движение автобусов и сбор мусора, ведется работа по разбору свалившихся деревьев и веток, восстановлено движение пригородных поездов и поездов дальнейшего следования, а также частично работа аэропорта "Барахас". Жителям города рекомендовано работать удаленно, если это возможно, а школы до 18 января закрыты.

В конце прошлой недели на Испанию обрушилась буря "Филомена", которая принесла в страну снегопады, дожди, сильные порывы ветра в зависимости от регионов. Снегопад, побивший рекорд 1971 года, полностью парализовал в выходные Мадрид. Ситуация осложнилась тем, что на этой неделе в городе холодная погода, по ночам в районе аэропорта было зафиксировано ниже 13 градусов.