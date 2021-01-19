Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 19 января

Число инфицированных COVID-19 в мире продолжает расти, только за последние сутки выявлено более 588 тысяч новых случаев заражения, скончались 11 тысяч человек

ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 19 января составило 93 805 612 человек, скончались 2 026 093, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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В Северной и Южной Америке выявлено с начала пандемии 41 680 773, в Европе – 30 660 301, в Азии – 12 489 866, в Африке – 2 335 150.

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 588 325, скончались 11 136 человек.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 95 517 587 выявленных случаях инфицирования и 2 039 056 умерших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Коронавирус в США

В США число инфицированных за последние сутки увеличилось почти на 170 тысяч и составило 24,1 миллиона, скончались 1 730 человек. С начала пандемии в Америке жертвами коронавируса стали 399 тысяч человек.

Избранный президент США Джо Байден заявил, что не позволит действующему лидеру Дональду Трампу снять ограничения на въезд из ряда европейских стран, Бразилии и Великобритании, введенные из-за ситуации с коронавирусом.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Трамп отменил ограничения для туристов из Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии. Временный запрет на въезд из КНР и Ирана остается в силе.

Затем подписание соответствующего указа было подтверждено официально.

Новая мера должна вступить в силу с 26 января, хотя до этого в центрах по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) Соединенных Штатов заявили, что в марте британский штамм коронавируса, вероятно, станет самым распространенным в стране.

Избранный президент США Джо Байден и избранный вице-президент Камала Харрис во вторник вечером в Вашингтоне выступят с речью в память о скончавшихся из-за COVID-19, пишет газета Washington Post со ссылкой на команду переходного периода.

Ожидается, что церемония пройдет у пруда напротив мемориала Линкольну в столице США на фоне того, как число жертв коронавируса в Соединенных Штатах приближается к 400 тысячам.

По информации университета Джонса Хопкинса, число скончавшихся с подтвержденным заражением коронавирусом в США достигло 398 884 человека.

Инаугурация Байдена состоится 20 января. Из-за прошедших 6 января беспорядков на Капитолии, учиненных сторонниками проигравшего президентские выборы Дональда Трампа, она пройдет в условиях беспрецедентных мер безопасности.

Ситуация в мире

Великобритания, в которой число зараженных коронавирусом, в том числе и новым штаммом, достигло почти 3,5 миллиона человек, а жертвами вируса стали 89,2 тысячи, продолжает интенсивную борьбу с COVID-19. В стране началась массовая вакцинация. По официальным данным, прививки от новой инфекции сделали уже 4 062 501 человек или 6% населения. Большинство (3,52 миллиона) приходится на Англию, еще 264,9 тысячи – на Шотландию, 151,7 тысячи – на Уэльс и 125,7 тысячи – на Северную Ирландию. Кроме того, 452,3 тысячи жителей королевства уже сделали повторные прививки. Всего в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии проживают около 66,83 миллиона человек.

Франция пока не намерена смягчать установленные в стране в связи с пандемией ограничения. Почти шесть тысяч французов получили штраф за нарушение карантина. Санкции применили в первый день действия расширенного комендантского часа. Нарушителям вручили штрафную квитанцию на €135.

Власти страны сократили разрешенное нахождение на улице еще на четыре часа. Без экстренных причин французам теперь нельзя выходить из дома с 18:00 до 6:00.

В связи с тяжелой эпидситуацией в стране отложил срок возобновления работы и Парижский "Диснейленд". Об этом администрация парка сообщила в Twitter.

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"Парижский "Диснейленд" не откроется 13 февраля, как планировалось изначально", – говорится в сообщении.

В парке пояснили, что если эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в стране улучшится, то "Диснейленд" возобновит работу со 2 апреля.

Согласно последним данным Минздрава, с начала пандемии во Франции от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли более 70 тысяч человек. Общее число случаев заражения в стране превысило 2,8 миллиона.

В Испании за минувшие выходные выявили около 84,3 тысячи новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщают европейские СМИ.

Отмечается, что это рекордный показатель за выходные с начала пандемии.

За этот период в Испании от последствий COVID-19 скончались 455 человек. Общее число летальных исходов выросло до 53,7 тысячи.

За время пандемии коронавируса в стране зафиксировали свыше 2,3 миллиона случаев заражения COVID-19.

Как и другие европейские страны, Испания начала вакцинацию населения от коронавируса в конце декабря. Власти страны ожидают, что к июню 2021 года вакцинация будет произведена от 15 до 20 миллиона человек из 47 миллионов, проживающих в стране.

В Италии после обнаружения нового штамма коронавируса в Бразилии отменили рейсы из латиноамериканской страны. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Роберто Сперанза.

"Я подписал новое постановление, которое запрещает полеты из Бразилии, и запрещает въезд в Италию тем, кто бывал в стране за последние 14 дней", – заявил Сперанза.

Также в сообщении сказано, что любой, кто прибыл из Бразилии и уже находится в Италии, должен в обязательном порядке сдать тест.

В Австрия, дабы не допустить распространения новых штаммов коронавируса COVID-19, принято решение перенести сроки окончания уже третьего локдауна, введенного 26 декабря, с 24 января на 7 февраля, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

По словам Курца, за следующие семь дней необходимо добиться снижения отметки заболеваемости минимум до 50 случаев на 100 тысяч человек. Сейчас этот показатель составляет 131.

"Наша цель – достичь этого показателя к 8 февраля, и предпринять 8 февраля первые шаги по отмене ограничений", – сказал он.

Курц отметил, что Австрия хочет избежать ситуации с быстрым распространением новых штаммов COVID-19, которая наблюдается в Британии и Ирландии.

Как сказал канцлер, в Австрии первым делом должны открыться школы, музеи, магазины, торгующие не товарами первой необходимости, и такие заведения как парикмахерские. Однако отелям и предприятиям общественного питания придется ждать дольше – соответствующие решения будут приняты в середине февраля, добавил Курц.

По данным статистического сайта Worldometers, в Австрии выявлено свыше 393,7 тысячи случаев заражений, скончались более 7 тысяч инфицированных. Выздоровели более 369 тысячи заболевших.

Турция планирует до минимума снизить уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией к началу туристического сезона. Об этом сообщил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

"До начала турсезона мы надеемся до минимума снизить случаи коронавируса, чтобы туристическая сфера работала во время сезона", – сказал он.

Министр отметил, что страна включит требование о вакцинации при сертификации туристических объектов.

В тот же день пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик сообщил, что вакцинация в стране пройдет в четыре этапа. На первом этапе вакцину получат медики и люди, которые входят в группу риска (лица старше 65 лет). Планируется, что на этом этапе будет привито приблизительно 9 миллионов человек.

О старте вакцинации в Турции было объявлено 11 января. Президент Эрдоган отметил, что в Турцию начались поставки китайской вакцины. По его словам, правительство страны также заинтересовано в российской и британской вакцинах.

Число инфицированных коронавирусом в Турции достигло 2,39 миллиона человек, скончались 24 161 человек.

Коронавирус в Грузии

Согласно данным на утро 19 января правительственного сайта StopCov, с начала пандемии в Грузии коронавирус диагностирован у 247 915 человек, выздоровели 234 636, скончались 2 958.

В карантине к этому времени находятся 460 человек, в стационарах под наблюдением медиков – 3670, в ковид-гостиницах – 634.

Ухудшение эпидемиологической ситуации в стране вынудило правительство ввести новые ограничения. С 9 ноября в семи крупных городах Грузии введен запрет на передвижение с 21:00 до 05:00 часов как для пешеходов, так и для автотранспорта. Приостановлена работа общественного и междугороднего транспорта, гражданам запрещено появляться на улицах без масок, закрыты все кафе, рестораны, развлекательные и спортивные центры, все магазины, кроме продуктовых.

По материалам мировых СМИ