ЕС подготовит научное заключение по вакцине "Спутник V"

Информация об итогах научного консультирования является конфиденциальной, но сам факт подготовки научного заключения регулятором будет опубликован

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) проводит новые консультации с разработчиком российской вакцины от коронавируса "Спутник V", информацию об этом РИА Новости подтвердили в агентстве.

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Отмечается, что в ходе встречи обсуждалось возможное разрешение вакцины на рынке ЕС.

"Вчера состоялась встреча с разработчиком для обсуждения плана (разработки вакцины – ред.), возможные варианты для одобрения ЕС и их дальнейшего взаимодействия с ЕМА", – сообщили в пресс-службе Агентства.

В ходе этой встречи была подана заявка на получение научного заключения по вакцине со стороны европейского регулятора, после чего можно будет приступить непосредственно к процедуре получения разрешения на выход на рынок ЕС, сказали в ЕМА.

"Разработчик подал заявку на получение научной консультации от Европейского агентства лекарственных средств. Процесс научного консультирования – это хорошо налаженный процесс в агентстве, который доступен для всех компаний для облегчения подготовки их программ разработки (лекарственных средств, вакцин)", – сообщили в ЕМА.

В Агентстве подтвердили, что консультации разработчиков вакцин будут осуществляться на основе последних нормативных и научных рекомендаций.

Собеседник агентства подчеркнул, что информация об итогах научного консультирования компаний является конфиденциальной, но сам факт подготовки научного заключения регулятором будет опубликован на сайте агентства.

Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали в России в августе 2020 года. Препарат для профилактики COVID-19, разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи, получил название "Спутник V". Специалисты называют важными преимуществами этой вакцины безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. В России вакцинация "Спутником V" началась в декабре 2020 года. К этому времени препарат уже зарегистрировали и одобрили в Аргентине, Беларуси, Палестине, Сербии, Боливии и Алжире.