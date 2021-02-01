Нелегально проводил тесты на коронавирус по 100 евро: в Испании задержали мошенника

ТБИЛИСИ, 1 фев – Sputnik. В Испании задержан мужчина, который выдавал себя за медика и нелегально проводил тесты на наличие коронавируса, говорится в сообщении Национальной полиции.

У злоумышленника не было соответствующей квалификации, чтобы иметь возможность приобретать необходимые тесты в медицинском центре. Как отмечают в ведомстве, пробы он брал на дому или на работе пациентов, стоимость одного теста – 100 евро. Однако никаких анализов он не проводил.

А на чистую воду мошенника вывели так: одна из жертв связалась с лабораторией, куда якобы были отправлены тесты, и выяснила, что не фигурирует в качестве пациента и его тестов там нет. Полицейские установили, что выдававший себя за медработника подделывал результаты, используя бланк реальной лаборатории.

Причем анализы этот потерпевшего, якобы проведенные подозреваемым, показали положительный результат, пациенту было рекомендовано уйти на карантин и прекратить социальные контакты. Проведенные позже официальные анализы показали, что заболевания у него нет.

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Пока полиция нашла двух пострадавших, но, вероятно, их намного больше. Жалобу также подали медицинский центр и лаборатория. Задержанному предъявлены обвинения в мошенничестве, подделке документов и незаконном занятии профессией.